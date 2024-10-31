Подполковника из ТЦК осудили за взятку для влияния на ВВК

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Хмельницкой области подполковник Вооруженных сил Украины взял взятку в размере 1 200 долларов от мужчины за влияние на членов военно-врачебной комиссии. Это произошло до начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый взял 1 200 долларов, за которые согласился повлиять на заключение ВВК для мужчины.

А в январе этого года между прокурором Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности.

"Согласно поданному сторонами соглашению, обвиняемый полностью признал свою виновность в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины", — говорится в приговоре.

Что решил суд

В соглашении с прокурором было согласовано наказание в виде штрафа в размере две тысячи пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 42 500 гривен. Также его лишили права занимать должности, связанные с организацией, обеспечением и осуществлением воинского учета военнообязанных и призывников территориальными центрами комплектования и социальной поддержкой на срок один год.

Суд утвердил это соглашение.

Напомним, на Буковине двое жителей Франковщины осуждены за организацию нелегальной переправки уклонистов в Румынию.

Ранее суд признал работницу Укрпочты виновной в подделке подписей на бланках, подтверждающих получение повесток.