Подполковника из ТЦК осудили за взятку для влияния на ВВК

Подполковник с ТЦК присвоил 1200 долл — как его наказал суд
В Хмельницкой области подполковник Вооруженных сил Украины взял взятку в размере 1 200 долларов от мужчины за влияние на членов военно-врачебной комиссии. Это произошло до начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Обвиняемый взял 1 200 долларов, за которые согласился повлиять на заключение ВВК для мужчины.
А в январе этого года между прокурором Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности.
"Согласно поданному сторонами соглашению, обвиняемый полностью признал свою виновность в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины", — говорится в приговоре.
Что решил суд
В соглашении с прокурором было согласовано наказание в виде штрафа в размере две тысячи пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 42 500 гривен. Также его лишили права занимать должности, связанные с организацией, обеспечением и осуществлением воинского учета военнообязанных и призывников территориальными центрами комплектования и социальной поддержкой на срок один год.
Суд утвердил это соглашение.
Напомним, на Буковине двое жителей Франковщины осуждены за организацию нелегальной переправки уклонистов в Румынию.
Ранее суд признал работницу Укрпочты виновной в подделке подписей на бланках, подтверждающих получение повесток.
Читайте Новини.LIVE!