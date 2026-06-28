Переїхав без зміни ТЦК: достатньо листа чи "Резерв+"

Громадянин в ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Любомир Кучер редактор, юрист

Якщо військовозобов’язаний громадянин змінює місце проживання, він повинен стати на облік у новому ТЦК. Якщо ж територіальність ТЦК не змінюється при переїзді, то іти в центр комплектування не потрібно. Достатньо написати в ТЦК лист з інформуванням про зміну місця проживання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Обов’язки громадян на військовому обліку

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають певні зобов’язання перед державою. Серед цих зобов’язань, зокрема, є інформування територіального центру комплектування про ті чи інші зміни у персональних даних громадянина.

Серед найважливіших даних є адреса реєстрації чи фактичного проживання призовника чи військовозобов’язаного. Адреса потрібна ТЦК для того, аби мати можливість надсилати повістки.

Тож, змінюючи місце проживання, громадянин повинен інформувати про це територіальний центр комплектування. Власне, він це і робить, стаючи на облік у новому ТЦК, за новим місцем проживання.

Змінив місце проживання: пиши лист в ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який планує змінити місце проживання. Чоловік зазначив, що він переїжджає у межах одного і того ж населеного пункту, не змінюючи територіальну приналежність до свого ТЦК.

Громадянин поцікавився, як він може поінформувати ТЦК про зміну своєї адреси у такому випадку. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що, можливо, взагалі не потрібно контактувати із центром комплектування.

Адвокат Юрій Айвазян деталізував: "По-перше, відповідну інформацію повідомить ТЦК ЦНАП. По-друге, Ви можете надіслати коротеньку заяву рекомендованим листом або ж направити її на офіційну електронну пошту ТЦК". Можна також змінити ці дані через "Резерв+".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, про які зміни громадянин має право не повідомляти ТЦК.

Військовозобов’язаний громадянин має повідомляти до ТЦК усю особисту інформацію та зміни у ній. Але інформацію про купівлю нерухомості чи будь-якої іншої власності передавати до територіальних центрів комплектування не потрібно.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як дистанційно повідомити ТЦК про зміну сімейного стану.

Військовозобов'язаний громадянин може повідомити ТЦК про зміну сімейного стану через застосунок "Резерв+". Також він може направити до територіального центру комплектування рекомендований лист.