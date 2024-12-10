Переведення військового за місцем проживання - коли це можливо

Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець має право перевестися до військової частини за місцем проживання воїна до мобілізації. Це можливо тоді, коли близький родич військового потребує постійного догляду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Переведення з однієї в/ч до іншої

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на переведення з однієї військової частини до іншої.

Для цього військовий повинен подати рапорт на ім’я командира своєї військової частини.

Крім того, військовослужбовець повинен надати рекомендаційний лист із тієї частини, до якої він хоче перейти.

Коли можна служити за місцем проживання

У деяких випадках військовослужбовці мають право на переведення за місцем проживання.

За словами Юрія Айвазяна, це можливо тоді, коли близький родич військового потребує постійного догляду.

Нагадаємо, що відтепер військові можуть через "Армія+" перевестися в іншу частину.

Також ми повідомляли про спрощення у процесі переведення військовослужбовців з однієї частини до іншої.