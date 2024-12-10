Перевод военного по месту жительства – когда это возможно

Перевод по месту жительства — основания
Военнослужащий имеет право перевестись в воинскую часть по месту жительства воина до мобилизации. Это возможно тогда, когда близкий родственник военного нуждается в постоянном уходе.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Перевод из одной в/ч в другую
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на перевод из одной воинской части в другую.
Для этого военный должен предоставить рапорт на имя командира своей воинской части.
Кроме того, военнослужащий должен предоставить рекомендательное письмо из той части, в которую он хочет перейти.
Когда можно служить по месту жительства
В некоторых случаях военнослужащие имеют право на перевод по месту жительства.
По словам Юрия Айвазяна, это возможно тогда, когда близкий родственник военного нуждается в постоянном уходе.
Напомним, что теперь военные могут через "Армія+" перевестись в другую часть.
Также мы сообщали об упрощении в процессе перевода военнослужащих из одной части в другую.
Читайте Новини.LIVE!