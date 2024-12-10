Перевод военного по месту жительства – когда это возможно

Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащий имеет право перевестись в воинскую часть по месту жительства воина до мобилизации. Это возможно тогда, когда близкий родственник военного нуждается в постоянном уходе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Перевод из одной в/ч в другую

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на перевод из одной воинской части в другую.

Для этого военный должен предоставить рапорт на имя командира своей воинской части.

Кроме того, военнослужащий должен предоставить рекомендательное письмо из той части, в которую он хочет перейти.

Когда можно служить по месту жительства

В некоторых случаях военнослужащие имеют право на перевод по месту жительства.

По словам Юрия Айвазяна, это возможно тогда, когда близкий родственник военного нуждается в постоянном уходе.

Напомним, что теперь военные могут через "Армія+" перевестись в другую часть.

Также мы сообщали об упрощении в процессе перевода военнослужащих из одной части в другую.