ВПО в ТЦК - заяви на військовий облік, особливості

Переселенці в ТЦК — чому треба подавати дві заяви
Військовий облік внутрішньо переміщених осіб дещо відрізняється від аналогічного процесу громадян, які стають на облік за місцем державної реєстрації. Юристи пояснили, навіщо потрібно подавати дві заяви в ТЦК.
Навіщо ВПО дві заяви в ТЦК
Внутрішньо переміщені особи мають стати на військовий облік в ТЦК, як і усі інші громадяни України.
Втім, підкреслив юрист Владислав Дерій, існують і особливості військового обліку ВПО — зокрема, щодо того, як подати заяву.
"Обов'язково зареєструйте заяву — для цього її необхідно подати у двох екземплярах", — наголосив юрист.
Дерій розповів, навіщо потрібно подавати дві заяви.
"На другому екземплярі ТЦК має проставити відмітку про те, що вони отримали від Вас заяву: печатку/підпис та дату прийому. Ви цей екземляр маєте залишити в себе, як доказ Вашого бажання стати на військовий облік", — пояснив громадянину-ВПО правник.
Відмова у реєстрації заяви — що робити
Крім того, Владислав Дерій порадив, що робити у ситуації, коли заяву на військовий облік у ВПО не прийняли.
"Якщо заяву не реєструють або відмовляють у взятті на облік до зняття розшуку - отримайте письмову відмову та подавайте скаргу до Міноборони, Генштабу та звертайтесь до поліції", — підкреслив юрист.
Це потрібно для того, аби зафіксувати бездіяльність ТЦК, щоб потім оскаржити її у суді.
