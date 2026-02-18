ВПО в ТЦК - заяви на військовий облік, особливості

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовий облік внутрішньо переміщених осіб дещо відрізняється від аналогічного процесу громадян, які стають на облік за місцем державної реєстрації. Юристи пояснили, навіщо потрібно подавати дві заяви в ТЦК.

Навіщо ВПО дві заяви в ТЦК

Внутрішньо переміщені особи мають стати на військовий облік в ТЦК, як і усі інші громадяни України.

Втім, підкреслив юрист Владислав Дерій, існують і особливості військового обліку ВПО — зокрема, щодо того, як подати заяву.

"Обов'язково зареєструйте заяву — для цього її необхідно подати у двох екземплярах", — наголосив юрист.

Дерій розповів, навіщо потрібно подавати дві заяви.

"На другому екземплярі ТЦК має проставити відмітку про те, що вони отримали від Вас заяву: печатку/підпис та дату прийому. Ви цей екземляр маєте залишити в себе, як доказ Вашого бажання стати на військовий облік", — пояснив громадянину-ВПО правник.

Відмова у реєстрації заяви — що робити

Крім того, Владислав Дерій порадив, що робити у ситуації, коли заяву на військовий облік у ВПО не прийняли.

"Якщо заяву не реєструють або відмовляють у взятті на облік до зняття розшуку - отримайте письмову відмову та подавайте скаргу до Міноборони, Генштабу та звертайтесь до поліції", — підкреслив юрист.

Це потрібно для того, аби зафіксувати бездіяльність ТЦК, щоб потім оскаржити її у суді.

