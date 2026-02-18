ВПЛ в ТЦК - заявления на воинский учет, особенности

Переселенцы в ТЦК — почему надо подавать два заявления
Военный учет внутренне перемещенных лиц несколько отличается от аналогичного процесса граждан, которые становятся на учет по месту государственной регистрации. Юристы объяснили, зачем нужно подавать два заявления в ТЦК.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Зачем ВПЛ два заявления в ТЦК
Внутренне перемещенные лица должны стать на воинский учет в ТЦК, как и все остальные граждане Украины.
Впрочем, подчеркнул юрист Владислав Дерий, существуют и особенности воинского учета ВПЛ — в частности, относительно того, как подать заявление.
"Обязательно зарегистрируйте заявление — для этого его необходимо подать в двух экземплярах", — подчеркнул юрист.
Дерий рассказал, зачем нужно подавать два заявления.
"На втором экземпляре ТЦК должен проставить отметку о том, что они получили от Вас заявление: печать/подпись и дату приема. Вы этот экземпляр должны оставить у себя, как доказательство Вашего желания стать на воинский учет", — пояснил гражданину-ВПЛ юрист.
Отказ в регистрации заявления - что делать
Кроме того, Владислав Дерий посоветовал, что делать в ситуации, когда заявление на воинский учет у ВПЛ не приняли.
"Если заявление не регистрируют или отказывают во взятии на учет до снятия розыска — получите письменный отказ и подавайте жалобу в Минобороны, Генштаб и обращайтесь в полицию", — подчеркнул юрист.
Это нужно для того, чтобы зафиксировать бездействие ТЦК, чтобы потом обжаловать его в суде.
