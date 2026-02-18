Видео
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
Видео

Переселенцы в ТЦК — почему надо подавать два заявления

Переселенцы в ТЦК — почему надо подавать два заявления

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 00:30
ВПЛ в ТЦК - заявления на воинский учет, особенности
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военный учет внутренне перемещенных лиц несколько отличается от аналогичного процесса граждан, которые становятся на учет по месту государственной регистрации. Юристы объяснили, зачем нужно подавать два заявления в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Зачем ВПЛ два заявления в ТЦК

Внутренне перемещенные лица должны стать на воинский учет в ТЦК, как и все остальные граждане Украины.

Впрочем, подчеркнул юрист Владислав Дерий, существуют и особенности воинского учета ВПЛ — в частности, относительно того, как подать заявление.

"Обязательно зарегистрируйте заявление — для этого его необходимо подать в двух экземплярах", — подчеркнул юрист.

Дерий рассказал, зачем нужно подавать два заявления.

"На втором экземпляре ТЦК должен проставить отметку о том, что они получили от Вас заявление: печать/подпись и дату приема. Вы этот экземпляр должны оставить у себя, как доказательство Вашего желания стать на воинский учет", — пояснил гражданину-ВПЛ юрист.

Отказ в регистрации заявления - что делать

Кроме того, Владислав Дерий посоветовал, что делать в ситуации, когда заявление на воинский учет у ВПЛ не приняли.

"Если заявление не регистрируют или отказывают во взятии на учет до снятия розыска — получите письменный отказ и подавайте жалобу в Минобороны, Генштаб и обращайтесь в полицию", — подчеркнул юрист.

Это нужно для того, чтобы зафиксировать бездействие ТЦК, чтобы потом обжаловать его в суде.

Напомним, мы ранее писали о том, предусматривает ли законодательство отсрочку для ВПЛ.

Добавим, мы сообщали о том, должно ли внутренне перемещенное лицо стать на учет по адресу регистрации ФЛП.

военный учет ВПЛ ТЦК и СП военнообязанные заявление
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
