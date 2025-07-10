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Головна ТЦК Перекомісія інвалідності — чи надасть ТЦК відстрочку

Перекомісія інвалідності — чи надасть ТЦК відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 00:30
Інвалідність і відстрочка - чи діє відстрочка під час перекомісії
Громадянин з інвалідністю. Фото: Запорізька ОДА

Відстрочка від мобілізації, надана через наявність у військовозобов’язаного громадянина інвалідності, не може бути продовжена автоматично. Тож якщо процес перекомісії інвалідності затягнеться після закінчення відстрочки, такого громадянина теоретично можуть мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес військового обліку та загальної мобілізації.

Загальна мобілізація була оголошена після запровадження на усій території країни воєнного стану у зв’язку із повномасштабним вторгненням російських військ.

Частина військовозобов’язаних громадян, які перебувають на обліку, мають ту чи іншу групу інвалідності і тому не можуть бути мобілізовані.

До юристів звернувся громадянин з інвалідністю, який зазначив, що йому потрібно проходити перекомісію на уточнення факту і групи інвалідності.

Він поцікавився, чи можуть його мобілізувати, якщо процес перекомісії затягнеться після завершення дії відстрочки.

Чи дає перекомісія право на відстрочку

Адвокат Юрій Айвазян наголосив у відповіді, що такий варіант, із затягуванням перекомісії, є цілком можливий.

А після того, як закінчиться термін дії відстрочки, пов’язаний саме із інвалідністю, громадянина цілком реально можуть мобілізувати.

"На жаль, на період перекомісії, відповідно до законодавства, Вам не надається право на відстрочку після спливу терміну довідки МСЕК", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як підтвердити у ТЦК інвалідність після ліквідації МСЕК.

Додамо, ми повідомляли про те, як особі з інвалідністю подати документи до ТЦК.

мобілізація відстрочка військовозобов'язані особа з інвалідністю МСЕК
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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