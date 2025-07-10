Инвалидность и отсрочка - действует ли отсрочка во время перекомиссии

Гражданин с инвалидностью. Фото: Запорожская ОГА

Отсрочка от мобилизации, предоставленная из-за наличия у военнообязанного гражданина инвалидности, не может быть продлена автоматически. Поэтому если процесс перекомиссии инвалидности затянется после окончания отсрочки, такого гражданина теоретически могут мобилизовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс воинского учета и всеобщей мобилизации.

Всеобщая мобилизация была объявлена после введения на всей территории страны военного положения в связи с полномасштабным вторжением российских войск.

Часть военнообязанных граждан, состоящих на учете, имеют ту или иную группу инвалидности и поэтому не могут быть мобилизованы.

К юристам обратился гражданин с инвалидностью, который отметил, что ему нужно проходить перекомиссию на уточнение факта и группы инвалидности.

Он поинтересовался, могут ли его мобилизовать, если процесс перекомиссии затянется после завершения действия отсрочки.

Дает ли перекомиссия право на отсрочку

Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что такой вариант, с затягиванием перекомиссии, вполне возможен.

А после того, как закончится срок действия отсрочки, связанный именно с инвалидностью, гражданина вполне реально могут мобилизовать.

"К сожалению, на период перекомиссии, в соответствии с законодательством, Вам не предоставляется право на отсрочку по истечении срока справки МСЭК", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как подтвердить в ТЦК инвалидность после ликвидации МСЭК.

Добавим, мы сообщали о том, как лицу с инвалидностью подать документы в ТЦК.