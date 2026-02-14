Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Паспорт чи код — що є важливим для ТЦК при бронюванні

Паспорт чи код — що є важливим для ТЦК при бронюванні

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 06:30
Бронювання від мобілізації - що важливіше для броні, паспорт чи ідентифікаційний код
Громадянин з паспортом. Фото: ДМСУ

Бронювання військовозобов’язаного громадянина від мобілізації відбувається завдяки даним податкового реєстру. Таким чином, зміна паспортних даних не може вплинути на процес бронювання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Зміна паспортних даних не впливає на бронь

До юристів звернувся громадянин, який планує отримати бронювання від мобілізації.

Чоловік поцікавився, чи не вплине на бронювання те, що він змінив паспорт-книжечку на ID‑картку і не відобразив це у своєму профілі в застосунку "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив громадянину, що він не має підстав для хвилювання.

"Дані про зміну Вами паспорта передаються автоматично до Реєстру від ДМСУ. Щодо відмови у бронюванні, то викладена Вами обставина не є підставою для того", — зазначив юрист.

До яких даних прив’язане бронювання

Щодо того, чи впливає на бронювання відсутність нових паспортних даних у "Резерв+" і, відповідно, реєстрі "Оберіг", то, як наголосив Айвазян, такі неточності не впливають на процес.

"Для бронювання це не грає ролі, бо все відбувається з прив'язкою до Вашого РНОКПП, а не паспорту", — підкреслив адвокат.

Таким чином, головним документом для того, аби оформити бронювання від мобілізації є ідентифікаційний код, а не внутрішній український паспорт.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть зняти бронювання від мобілізації без попередження громадянина.

Додамо, ми повідомляли про те, які підприємства можуть забронювати працівників, що перебувають у розшуку.

Податкова служба бронювання військовозобов'язані паспорт код
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації