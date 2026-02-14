Бронювання від мобілізації - що важливіше для броні, паспорт чи ідентифікаційний код

Громадянин з паспортом. Фото: ДМСУ

Бронювання військовозобов’язаного громадянина від мобілізації відбувається завдяки даним податкового реєстру. Таким чином, зміна паспортних даних не може вплинути на процес бронювання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Зміна паспортних даних не впливає на бронь

До юристів звернувся громадянин, який планує отримати бронювання від мобілізації.

Чоловік поцікавився, чи не вплине на бронювання те, що він змінив паспорт-книжечку на ID‑картку і не відобразив це у своєму профілі в застосунку "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив громадянину, що він не має підстав для хвилювання.

"Дані про зміну Вами паспорта передаються автоматично до Реєстру від ДМСУ. Щодо відмови у бронюванні, то викладена Вами обставина не є підставою для того", — зазначив юрист.

До яких даних прив’язане бронювання

Щодо того, чи впливає на бронювання відсутність нових паспортних даних у "Резерв+" і, відповідно, реєстрі "Оберіг", то, як наголосив Айвазян, такі неточності не впливають на процес.

"Для бронювання це не грає ролі, бо все відбувається з прив'язкою до Вашого РНОКПП, а не паспорту", — підкреслив адвокат.

Таким чином, головним документом для того, аби оформити бронювання від мобілізації є ідентифікаційний код, а не внутрішній український паспорт.

