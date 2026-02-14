Бронирование от мобилизации - что важнее для брони, паспорт или идентификационный код

Гражданин с паспортом. Фото: ГМСУ

Бронирование военнообязанного гражданина от мобилизации происходит благодаря данным налогового реестра. Таким образом, изменение паспортных данных не может повлиять на процесс бронирования.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Изменение паспортных данных не влияет на бронь

К юристам обратился гражданин, который планирует получить бронирование от мобилизации.

Мужчина поинтересовался, не повлияет ли на бронирование то, что он сменил паспорт-книжечку на ID-карту и не отразил это в своем профиле в приложении "Резерв+".

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, объяснил гражданину, что он не имеет оснований для волнения.

"Данные об изменении Вами паспорта передаются автоматически в Реестр от ГТСУ. Относительно отказа в бронировании, то изложенное Вами обстоятельство не является основанием для этого", — отметил юрист.

К каким данным привязано бронирование

Относительно того, влияет ли на бронирование отсутствие новых паспортных данных в "Резерв+" и, соответственно, реестре "Оберіг", то, как отметил Айвазян, такие неточности не влияют на процесс.

"Для бронирования это не играет роли, потому что все происходит с привязкой к Вашему РНУКПП, а не паспорту", — подчеркнул адвокат.

Таким образом, главным документом для того, чтобы оформить бронирование от мобилизации является идентификационный код, а не внутренний украинский паспорт.

