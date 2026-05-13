Освіта не підтягнулась в "Резерв+": чи вплине це на відстрочку

Студенти мають право на відстрочку на увесь час навчання. Відстрочка надається за умови дотримання двох основних критеріїв. При цьому відсутність інформації про освіту в "Резерв+" не впливає на відстрочку, важливими є інші дані, вказані у застосунку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для студентів на час навчання

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Відстрочка від призову може бути як безстроковою, так і розрахованою на певний строк.

Для того, аби отримати відстрочку, потрібно мати задокументовані підстави, визначені законодавством. Однією із таких підстав є навчання у закладах вищої, передвищої чи професійної освіти.

Для того, аби отримати відстрочку, студент має відповідати двом основним критеріям. Така особа має навчатися на денній (або дуальній) формі, а також не порушувати принцип послідовності здобуття освіти.

Яка інформація важлива для підтвердження відстрочки

До юристів звернувся студент, який навчається в університеті. Чоловік зазначив, що виявив у застосунку "Резерв+" відсутність інформації про його освіту.

Громадянин поцікавився, чи не означає це, що його відстрочка була скасована. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що відсутність деякої інформації у "Резерв+" ще не є показником скасування відстрочки чи неможливості її оформити.

Юрист Владислав Дерій у своєму коментарі детально пояснив: "Це не є критичною проблемою, бо для ТЦК головним підтвердженням вашого права на відстрочку є не сам запис про освіту, а запис про наявність відстрочки у реєстрі "Оберіг". Якщо в "Резерв+" статус "Відстрочка діє до..." є, то юридично ви захищені".

