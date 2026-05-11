Поновлення на навчанні: ТЦК має надати відстрочку

Студенти в аудиторії. Фото: УНІАН

Студенти українських вишів у статусі "військовозобов’язаний" повернули собі право поновлюватися на навчанні. Також вони мають право на відстрочку від мобілізації. Поновлення, на відміну від повторного вступу, не впливає на оформлення відстрочки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Умови для відстрочки студентів

Студенти українських вишів мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Відстрочка надається на увесь час навчання.

Втім, відстрочка надається не усім студентам. Для її отримання потрібно відповідати двом основним критеріям, вказаним у законодавстві.

По-перше, такий студент має навчатися на денній чи дуальній формі. По-друге, не повинен порушувати принцип послідовності здобуття освіти.

Поновлення у виші можливе і відстрочка дозволена

До юристів звернувся студент, який планує поновитися на навчанні, на другому курсі університету. Чоловік поцікавився, чи має він право, по-перше, поновитися у виші, а по-друге, чи нададуть йому відстрочку від мобілізації.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, запевнив громадянина, що його ситуація є цілком законною і прозорою. Зокрема, зазначив Дерій, поновлення у виші для осіб віком від 25 років дозволене: "Наказ МОН 910 з 17 квітня 2026 року втратив чинність. Тому можете сміливо йти до вишу і поновлюватись".

Аналогічною є ситуація і з відстрочкою. Юрист зазначив, що право на відстрочку від призову студент не втратив: "Якщо Ви саме поновитесь на навчанні, а не повторно вступите до того самого вишу, з якого були відраховані, то матимете право на відстрочку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, куди здавати документи для оформлення відстрочки інтерна.

Громадяни, які навчаються у інтернатурі, мають право на відстрочку від мобілізації. При цьому для оформлення відстрочки інтернам не потрібно їхати до ТЦК за місцем реєстрації.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що студент магістратури має право отримати відстрочку від мобілізації.

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації на увесь час навчання. Це стосується, зокрема, і тих студентів, які отримали дипломи бакалаврів і вступають до магістратури. Відстрочку їм нададуть, але для цього потрібне дотримання кількох важливих умов.