Восстановление на учебе: ТЦК должен предоставить отсрочку

Студенты украинских вузов в статусе "военнообязанный" вернули себе право возобновляться на учебе. Также они имеют право на отсрочку от мобилизации. Возобновление, в отличие от повторного поступления, не влияет на оформление отсрочки.

Условия для отсрочки студентов

Студенты украинских вузов имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Отсрочка предоставляется на все время обучения.

Впрочем, отсрочка предоставляется не всем студентам. Для ее получения нужно соответствовать двум основным критериям, указанным в законодательстве.

Во-первых, такой студент должен учиться на дневной или дуальной форме. Во-вторых, не должен нарушать принцип последовательности получения образования.

Восстановление в вузе возможно и отсрочка разрешена

К юристам обратился студент, который планирует возобновиться на учебе, на втором курсе университета. Мужчина поинтересовался, имеет ли он право, во-первых, восстановиться в вузе, а во-вторых, предоставят ли ему отсрочку от мобилизации.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, заверил гражданина, что его ситуация является вполне законной и прозрачной. В частности, отметил Дерий, восстановление в вузе для лиц в возрасте от 25 лет разрешено: "Приказ МОН 910 с 17 апреля 2026 года утратил силу. Поэтому можете смело идти в вуз и возобновляться".

Аналогичная ситуация и с отсрочкой. Юрист отметил, что право на отсрочку от призыва студент не потерял: "Если Вы именно возобновитесь на учебе, а не повторно поступите в тот же вуз, из которого были отчислены, то будете иметь право на отсрочку".

Граждане, которые учатся в интернатуре, имеют право на отсрочку от мобилизации. При этом для оформления отсрочки интернам не нужно ехать в ТЦК по месту регистрации.

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации на все время обучения. Это касается, в частности, и тех студентов, которые получили дипломы бакалавров и поступают в магистратуру. Отсрочку им предоставят, но для этого требуется соблюдение нескольких важных условий.