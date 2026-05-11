Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Восстановление на учебе: ТЦК должен предоставить отсрочку

Восстановление на учебе: ТЦК должен предоставить отсрочку

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 21:40
Восстановление на учебе: ТЦК должен предоставить отсрочку
Студенты в аудитории. Фото: УНІАН

Студенты украинских вузов в статусе "военнообязанный" вернули себе право возобновляться на учебе. Также они имеют право на отсрочку от мобилизации. Возобновление, в отличие от повторного поступления, не влияет на оформление отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Условия для отсрочки студентов

Студенты украинских вузов имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Отсрочка предоставляется на все время обучения.

Впрочем, отсрочка предоставляется не всем студентам. Для ее получения нужно соответствовать двум основным критериям, указанным в законодательстве.

Во-первых, такой студент должен учиться на дневной или дуальной форме. Во-вторых, не должен нарушать принцип последовательности получения образования.

Читайте также:

Восстановление в вузе возможно и отсрочка разрешена

К юристам обратился студент, который планирует возобновиться на учебе, на втором курсе университета. Мужчина поинтересовался, имеет ли он право, во-первых, восстановиться в вузе, а во-вторых, предоставят ли ему отсрочку от мобилизации.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, заверил гражданина, что его ситуация является вполне законной и прозрачной. В частности, отметил Дерий, восстановление в вузе для лиц в возрасте от 25 лет разрешено: "Приказ МОН 910 с 17 апреля 2026 года утратил силу. Поэтому можете смело идти в вуз и возобновляться".

Аналогичная ситуация и с отсрочкой. Юрист отметил, что право на отсрочку от призыва студент не потерял: "Если Вы именно возобновитесь на учебе, а не повторно поступите в тот же вуз, из которого были отчислены, то будете иметь право на отсрочку".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, куда сдавать документы для оформления отсрочки интерна.

Граждане, которые учатся в интернатуре, имеют право на отсрочку от мобилизации. При этом для оформления отсрочки интернам не нужно ехать в ТЦК по месту регистрации.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что студент магистратуры имеет право получить отсрочку от мобилизации.

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации на все время обучения. Это касается, в частности, и тех студентов, которые получили дипломы бакалавров и поступают в магистратуру. Отсрочку им предоставят, но для этого требуется соблюдение нескольких важных условий.

вузы студенты отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации