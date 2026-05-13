Образование не подтянулось в "Резерв+": повлияет ли это на отсрочку

Образование не подтянулось в "Резерв+": повлияет ли это на отсрочку

Дата публикации 13 мая 2026 00:30
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Студенты имеют право на отсрочку на все время обучения. Отсрочка предоставляется при условии соблюдения двух основных критериев. При этом отсутствие информации об образовании в "Резерв+" не влияет на отсрочку, важны другие данные, указанные в приложении.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов на время обучения

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период. Отсрочка от призыва может быть как бессрочной, так и рассчитанной на определенный срок.

Для того, чтобы получить отсрочку, нужно иметь задокументированные основания, определенные законодательством. Одним из таких оснований является обучение в учреждениях высшего, предвысшего или профессионального образования.

Для того, чтобы получить отсрочку, студент должен соответствовать двум основным критериям. Такое лицо должно учиться на дневной (или дуальной) форме, а также не нарушать принцип последовательности получения образования.

Какая информация важна для подтверждения отсрочки

К юристам обратился студент, который учится в университете. Мужчина отметил, что обнаружил в приложении "Резерв+" отсутствие информации о его образовании.

Гражданин поинтересовался, не означает ли это, что его отсрочка была отменена. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что отсутствие некоторой информации в "Резерв+" еще не является показателем отмены отсрочки или невозможности ее оформить.

Юрист Владислав Дерий в своем комментарии подробно объяснил: "Это не является критической проблемой, потому что для ТЦК главным подтверждением вашего права на отсрочку является не сама запись об образовании, а запись о наличии отсрочки в реестре "Оберіг". Если в "Резерв+" статус "Отсрочка действует до..." есть, то юридически вы защищены".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ТЦК должен предоставить отсрочку после восстановления студента на учебе.

Студенты украинских вузов в статусе "военнообязанный" вернули себе право возобновляться на учебе. Также они имеют право на отсрочку от мобилизации. Возобновление, в отличие от повторного поступления, не влияет на оформление отсрочки.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, куда надо сдавать документы для оформления отсрочки интернам.

Граждане, обучающиеся в интернатуре, имеют право на отсрочку от мобилизации. При этом для оформления отсрочки интернам не нужно ехать в ТЦК по месту регистрации.

студенты отсрочка Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
