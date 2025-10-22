Штрафи за порушення військового обліку - коли можна оскаржити

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Миколаївський ТЦК

Громадяни мають право оскаржити накладені на них територіальним центром комплектування штрафи. Але для цього їм потрібно мати реальні підстави.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.com.ua.

Реклама

Читайте також:

Штрафи та їх оскарження

Територіальний центр комплектування має право накласти адміністративне стягнення, тобто штраф, на порушника правил військового обліку.

Військовозобов’язаний громадянин, своєю чергою має право на оскарження штрафу від ТЦК.

Це право надається тоді, коли громадянин вважає, що штраф накладений незаконно чи з порушеннями.

Підстави для оскарження адмінстягнення

Юристи наголосили, що існує три базові підстави для оскарження штрафу, накладеного територіальним центром комплектування.

Перша підстава — відсутність складу правопорушення.

"Військовозобовʼязаний не вчиняв ніяких порушень, або відсутні на це докази", — пояснили юристи.

Другою підставою вважають процесуальні порушення. Це може бути відсутність складеного протоколу чи неправильно складені документи.

Третя підстава — закінчення чи пропущення строку притягнення до адміністративної відповідальності.

"Адміністративне стягнення може бути накладене протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення", — наголосили юристи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на яких офіційних сервісах можна дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.