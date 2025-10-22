Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Обжалование штрафа от ТЦК — когда появляется такое право

Обжалование штрафа от ТЦК — когда появляется такое право

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 15:36
обновлено: 15:50
Штрафы за нарушение воинского учета - когда можно обжаловать
Оформление документов в ТЦК. Фото: Николаевский ТЦК

Граждане имеют право обжаловать наложенные на них территориальным центром комплектования штрафы. Но для этого им нужно иметь реальные основания.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.

Реклама
Читайте также:

Штрафы и их обжалование

Территориальный центр комплектования имеет право наложить административное взыскание, то есть штраф, на нарушителя правил воинского учета.

Военнообязанный гражданин в свою очередь имеет право на обжалование штрафа от ТЦК.

Это право предоставляется тогда, когда гражданин считает, что штраф наложен незаконно или с нарушениями.

Основания для обжалования админвзыскания

Юристы отметили, что существует три базовых основания для обжалования штрафа, наложенного территориальным центром комплектования.

Первое основание — отсутствие состава правонарушения.

"Военнообязанный не совершал никаких нарушений или отсутствуют на это доказательства", — пояснили юристы.

Вторым основанием считают процессуальные нарушения. Это может быть отсутствие составленного протокола или неправильно составленные документы.

Третье основание — истечение или пропуск срока привлечения к административной ответственности.

"Административное взыскание может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения", — отметили юристы.

Напомним, мы ранее писали о том, на каких официальных сервисах можно узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

штраф мобилизация документы ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации