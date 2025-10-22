Штрафы за нарушение воинского учета - когда можно обжаловать

Оформление документов в ТЦК. Фото: Николаевский ТЦК

Граждане имеют право обжаловать наложенные на них территориальным центром комплектования штрафы. Но для этого им нужно иметь реальные основания.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.

Реклама

Читайте также:

Штрафы и их обжалование

Территориальный центр комплектования имеет право наложить административное взыскание, то есть штраф, на нарушителя правил воинского учета.

Военнообязанный гражданин в свою очередь имеет право на обжалование штрафа от ТЦК.

Это право предоставляется тогда, когда гражданин считает, что штраф наложен незаконно или с нарушениями.

Основания для обжалования админвзыскания

Юристы отметили, что существует три базовых основания для обжалования штрафа, наложенного территориальным центром комплектования.

Первое основание — отсутствие состава правонарушения.

"Военнообязанный не совершал никаких нарушений или отсутствуют на это доказательства", — пояснили юристы.

Вторым основанием считают процессуальные нарушения. Это может быть отсутствие составленного протокола или неправильно составленные документы.

Третье основание — истечение или пропуск срока привлечения к административной ответственности.

"Административное взыскание может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения", — отметили юристы.

Напомним, мы ранее писали о том, на каких официальных сервисах можно узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.