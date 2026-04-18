Оскарження розшуку: в суд можна іти тільки після відмови ТЦК

Громадянин пише заяву в ТЦК.

Оскаржити рішення ТЦК, наприклад, про розшук, можна через суд. Але спочатку потрібно отримати офіційну відмову самого територіального центру комплектування. Тільки отримавши задокументовану відмову, громадянин може подавати позов до суду.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції з боку ТЦК

Територіальний центр комплектування здійснює процес військового обліку громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. За порушення правил військового обліку ТЦК має право накладати на громадян санкції.

Першою адміністративною санкцією є штраф. Якщо ж громадянин не сплачує штраф, то в такому випадку його можуть подати у розшук.

Розшук територіального центру комплектування створює серйозні проблеми порушнику. Зокрема, він втрачає право бути заброньованим на роботі.

Читайте також:

В суд треба йти із офіційною відмовою ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами процесу оскарження розшуку ТЦК. Зокрема, його зацікавило, коли потрібно йти до суду і кого вказувати відповідачем.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, коментуючи цю ситуацію: "Якщо Ви оскаржуєте відмову РТЦК зняти Вас з розшуку, то відповідачем виступає саме він. Третьої особи тут немає". Це ж підтвердив і юрист Владислав Дерій: "Якщо Ви будете звертатись до суду, то відповідачем буде РТЦК, а відділ РТЦК буде співвідповідачем".

Айвазян разом з тим наголосив, що до суду можна піти з позовом тільки тоді, коли центр комплектування офіційно відмовить у знятті з розшуку. Адвокат пояснив: "Якщо відмови ще не було, то її треба отримати, звернувшись до РТЦК із заявою щодо зняття з розшуку".

Найпростішим та найточнішим способом є відвідування самого ТЦК. Також можна звернутися до найближчого відділення поліції та подати запит про наявність розшуку щодо конкретної особи. Для цього необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу.

Юристи пояснили, що можна спробувати направити до ТЦК заяву про виключення даних з Реєстру щодо правопорушення та відкликання заяви з Нацполіції про доставлення громадянина до ТЦК. Якщо ТЦК відмовить, то тоді вже прийдеться або визнавати правопорушення та сплачувати штраф, або ж оскаржувати дії центру комплектування.