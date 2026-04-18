Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Оскарження розшуку: в суд можна іти тільки після відмови ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 00:30
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Оскаржити рішення ТЦК, наприклад, про розшук, можна через суд. Але спочатку потрібно отримати офіційну відмову самого територіального центру комплектування. Тільки отримавши задокументовану відмову, громадянин може подавати позов до суду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції з боку ТЦК

Територіальний центр комплектування здійснює процес військового обліку громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. За порушення правил військового обліку ТЦК має право накладати на громадян санкції.

Першою адміністративною санкцією є штраф. Якщо ж громадянин не сплачує штраф, то в такому випадку його можуть подати у розшук.

Розшук територіального центру комплектування створює серйозні проблеми порушнику. Зокрема, він втрачає право бути заброньованим на роботі.

В суд треба йти із офіційною відмовою ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами процесу оскарження розшуку ТЦК. Зокрема, його зацікавило, коли потрібно йти до суду і кого вказувати відповідачем.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, коментуючи цю ситуацію: "Якщо Ви оскаржуєте відмову РТЦК зняти Вас з розшуку, то відповідачем виступає саме він. Третьої особи тут немає". Це ж підтвердив і юрист Владислав Дерій: "Якщо Ви будете звертатись до суду, то відповідачем буде РТЦК, а відділ РТЦК буде співвідповідачем".

Айвазян разом з тим наголосив, що до суду можна піти з позовом тільки тоді, коли центр комплектування офіційно відмовить у знятті з розшуку. Адвокат пояснив: "Якщо відмови ще не було, то її треба отримати, звернувшись до РТЦК із заявою щодо зняття з розшуку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як безпечно перевірити себе щодо розшуку ТЦК.

Найпростішим та найточнішим способом є відвідування самого ТЦК. Також можна звернутися до найближчого відділення поліції та подати запит про наявність розшуку щодо конкретної особи. Для цього необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як студент може зняти з себе розшук ТЦК.

Юристи пояснили, що можна спробувати направити до ТЦК заяву про виключення даних з Реєстру щодо правопорушення та відкликання заяви з Нацполіції про доставлення громадянина до ТЦК. Якщо ТЦК відмовить, то тоді вже прийдеться або визнавати правопорушення та сплачувати штраф, або ж оскаржувати дії центру комплектування.

суд ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації