Обжалование розыска: в суд можно идти только после отказа ТЦК

Обжалование розыска: в суд можно идти только после отказа ТЦК

Дата публикации 18 апреля 2026 00:30
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Обжаловать решение ТЦК, например, о розыске, можно через суд. Но сначала нужно получить официальный отказ самого территориального центра комплектования. Только получив задокументированный отказ, гражданин может подавать иск в суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции со стороны ТЦК

Территориальный центр комплектования осуществляет процесс воинского учета граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. За нарушение правил воинского учета ТЦК имеет право накладывать на граждан санкции.

Первой административной санкцией является штраф. Если же гражданин не платит штраф, то в таком случае его могут подать в розыск.

Розыск территориального центра комплектования создает серьезные проблемы нарушителю. В частности, он теряет право быть забронированным на работе.

В суд надо идти с официальным отказом ТЦК

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами процесса обжалования розыска ТЦК. В частности, его заинтересовало, когда нужно идти в суд и кого указывать ответчиком.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Если Вы оспариваете отказ РТЦК снять Вас с розыска, то ответчиком выступает именно он. Третьего лица здесь нет". Это же подтвердил и юрист Владислав Дерий: "Если Вы будете обращаться в суд, то ответчиком будет РТЦК, а отдел РТЦК будет соответчиком".

Айвазян вместе с тем отметил, что в суд можно пойти с иском только тогда, когда центр комплектования официально откажет в снятии с розыска. Адвокат пояснил: "Если отказа еще не было, то его надо получить, обратившись в РТЦК с заявлением о снятии с розыска".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как безопасно проверить себя на предмет розыска ТЦК.

Самым простым и точным способом является посещение самого ТЦК. Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции и подать запрос о наличии розыска в отношении конкретного лица. Для этого необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как студент может снять с себя розыск ТЦК.

Юристы объяснили, что можно попробовать направить в ТЦК заявление об исключении данных из Реестра относительно правонарушения и отзыва заявления из Нацполиции о доставке гражданина в ТЦК. Если ТЦК откажет, то тогда уже придется или признавать правонарушение и платить штраф, или же обжаловать действия центра комплектования.

суд ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
