Опікун отримав повістку: потрібно іти не в ТЦК, а ЦНАП

Громадянин подає документи в ЦНАП. Фото: cnaprv.gov.ua

Якщо громадянину, який має відстрочку як опікун, прийшла повістка, він не повинен іти в ТЦК. Надсилати документи в територіальний центр комплектування поштою також не потрібно. З документами варто відвідати ЦНАП і підтвердити право на відстрочку чи вже оформлену відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для опікуна

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Цей процес був розпочатий 24 лютого 2022 року після початку повномасштабної війни та запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на отримання відстрочки від мобілізації. Відстрочка надається за наявності відповідної, визначеної законодавством підстави.

Так, однією із підстав для оформлення відстрочки є здійснення опіки над певними категоріями громадян. Зокрема, над неповнолітньою особою чи над близьким родичем, який не може сам обслуговувати себе.

Читайте також:

Іти треба, але не в ТЦК, а ЦНАП

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку як опікун рідної сестри, у якої встановлена друга група інвалідності. При цьому, зазначив чоловік, йому надійшла повістка із ТЦК.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації. Зокрема, чи потрібно йти в ТЦК / надсилати туди поштою документи на підтвердження відстрочки.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Вам не потрібно нічого надсилати поштою чи юристом. З 1 листопада 2025 року документи для оформлення відстрочки потрібно подавати особисто через ЦНАП чи в деяких випадках оформити відстрочку можна онлайн через "Резерв+". Йти до ТЦК не потрібно".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи має право опікун дитини-сироти виїжджати з України за кордон.

Військовозобов’язані громадяни мають право на виїзд за кордон під час війни, якщо мають на це законні підстави. Однією із таких підстав є здійснення опіки над неповнолітньою сиротою. В такій ситуації можна виїжджати за кордон навіть самостійно, без супроводу дитини.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що відстрочку опікуна можуть скасувати, якщо його підопічний залишився в іншій країні.

Опікун неповнолітньої особи має право на отримання відстрочки від мобілізації. Але у деяких випадках цю відстрочку можуть скасувати. Зокрема, скасування відстрочки можливе, якщо опікун і особа, над якою здійснюється опіка, перебувають у різних країнах.