Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Як підтвердити ТЦК свою відстрочку без смартфона

Як підтвердити ТЦК свою відстрочку без смартфона

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 06:30
Відстрочка від мобілізації без Резерв+ — як отримати паперовий документ у ТЦК або ЦНАП
Застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН

В Україні оновили правила підтвердження відстрочки від мобілізації, і з 1 листопада основним документом, який підтверджує право на відстрочку, став електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+". У ТЦК наголошують, що паперові довідки з мокрими печатками більше не видаються — замість них діє цифровий формат. Однак люди, які не користуються смартфонами або тимчасово не можуть зайти у застосунок теж мають альтернативу, як довести наявність відстрочки працівника ТЦК та СП.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. 

Реклама
Читайте також:

Паперових ВОД більше немає — що показувати ТЦК при перевірці документів

Електронний документ із "Резерв+" тепер є єдиною актуальною формою підтвердження. Саме він містить відмітку про наявність відстрочки, строк її дії та інші дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Однак у Міноборони попереджають, що відсутність смартфона не позбавляє права отримати підтвердження про відстрочку в паперовому вигляді. 

Для цього можна роздрукувати копію електронного військово-облікового документа кількома способами. Насамперед файл доступний для завантаження безпосередньо у додатку "Резерв+", якщо громадянин може скористатися смартфоном будь-якої іншої особи або тимчасово отримати доступ до свого акаунта. Другий варіант — завантажити документ через портал "Дія", де також доступні дані про відстрочку та військово-обліковий статус.

Ще один спосіб — це звернутися до ТЦК та СП із проханням надати роздрукований примірник. У центрах комплектування підтверджують, що можуть видати паперову копію електронного документа, оскільки вона є лише відображенням даних із реєстру, а не новою довідкою. Якщо йдеться про документ з відміткою про відстрочку, допомогу з друком може надати також ЦНАП.

Тобто навіть за відсутності смартфона громадянин може пред’явити групам оповіщення чинний документ, що підтверджує право на відстрочку. Головне — отримати його друковану версію через офіційні канали.

У ТЦК рекомендують не зволікати й заздалегідь подбати про те, щоб мати доступ до електронного документа в будь-якому з доступних форматів.

Раніше юристка пояснила, чи є зміни в оформленні відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років.

Також читайте поради юриста, як оформити відстрочку багатодітному батьку, якщо дехто з дітей нерідний.

відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації