Відстрочка від мобілізації без Резерв+ — як отримати паперовий документ у ТЦК або ЦНАП

Застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН

В Україні оновили правила підтвердження відстрочки від мобілізації, і з 1 листопада основним документом, який підтверджує право на відстрочку, став електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+". У ТЦК наголошують, що паперові довідки з мокрими печатками більше не видаються — замість них діє цифровий формат. Однак люди, які не користуються смартфонами або тимчасово не можуть зайти у застосунок теж мають альтернативу, як довести наявність відстрочки працівника ТЦК та СП.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Електронний документ із "Резерв+" тепер є єдиною актуальною формою підтвердження. Саме він містить відмітку про наявність відстрочки, строк її дії та інші дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Однак у Міноборони попереджають, що відсутність смартфона не позбавляє права отримати підтвердження про відстрочку в паперовому вигляді.

Для цього можна роздрукувати копію електронного військово-облікового документа кількома способами. Насамперед файл доступний для завантаження безпосередньо у додатку "Резерв+", якщо громадянин може скористатися смартфоном будь-якої іншої особи або тимчасово отримати доступ до свого акаунта. Другий варіант — завантажити документ через портал "Дія", де також доступні дані про відстрочку та військово-обліковий статус.

Ще один спосіб — це звернутися до ТЦК та СП із проханням надати роздрукований примірник. У центрах комплектування підтверджують, що можуть видати паперову копію електронного документа, оскільки вона є лише відображенням даних із реєстру, а не новою довідкою. Якщо йдеться про документ з відміткою про відстрочку, допомогу з друком може надати також ЦНАП.

Тобто навіть за відсутності смартфона громадянин може пред’явити групам оповіщення чинний документ, що підтверджує право на відстрочку. Головне — отримати його друковану версію через офіційні канали.

У ТЦК рекомендують не зволікати й заздалегідь подбати про те, щоб мати доступ до електронного документа в будь-якому з доступних форматів.

