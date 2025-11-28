Отсрочка от мобилизации без Резерв+ — как получить бумажный документ в ТЦК или ЦПАУ

Приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

В Украине обновили правила подтверждения отсрочки от мобилизации, и с 1 ноября основным документом, подтверждающим право на отсрочку, стал электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+". В ТЦК отмечают, что бумажные справки с мокрыми печатями больше не выдаются - вместо них действует цифровой формат. Однако люди, которые не пользуются смартфонами или временно не могут зайти в приложение тоже имеют альтернативу, как доказать наличие отсрочки работника ТЦК и СП.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Бумажных ВОД больше нет — что показывать ТЦК при проверке документов

Электронный документ с "Резерв+" теперь является единственной актуальной формой подтверждения. Именно он содержит отметку о наличии отсрочки, срок ее действия и другие данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Однако в Минобороны предупреждают, что отсутствие смартфона не лишает права получить подтверждение об отсрочке в бумажном виде.

Для этого можно распечатать копию электронного военно-учетного документа несколькими способами. Прежде всего файл доступен для загрузки непосредственно в приложении "Резерв+", если гражданин может воспользоваться смартфоном любого другого лица или временно получить доступ к своему аккаунту. Второй вариант — загрузить документ через портал "Дія", где также доступны данные об отсрочке и военно-учетном статусе.

Еще один способ — это обратиться в ТЦК и СП с просьбой предоставить распечатанный экземпляр. В центрах комплектования подтверждают, что могут выдать бумажную копию электронного документа, поскольку она является лишь отображением данных из реестра, а не новой справкой. Если речь идет о документе с отметкой об отсрочке, помощь с печатью может предоставить также ЦПАУ.

То есть даже при отсутствии смартфона гражданин может предъявить группам оповещения действующий документ, подтверждающий право на отсрочку. Главное — получить его печатную версию через официальные каналы.

В ТЦК рекомендуют не медлить и заранее позаботиться о том, чтобы иметь доступ к электронному документу в любом из доступных форматов.

