Опекун получил повестку: нужно идти не в ТЦК, а ЦПАУ

Гражданин подает документы в ЦПАУ. Фото: cnaprv.gov.ua

Если гражданину, который имеет отсрочку как опекун, пришла повестка, он не должен идти в ТЦК. Отправлять документы в территориальный центр комплектования по почте также не нужно. С документами стоит посетить ЦПАУ и подтвердить право на отсрочку или уже оформленную отсрочку.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для опекуна

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс был начат 24 февраля 2022 года после начала полномасштабной войны и введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Отсрочка предоставляется при наличии соответствующего, определенного законодательством основания.

Так, одним из оснований для оформления отсрочки является осуществление опеки над определенными категориями граждан. В частности, над несовершеннолетним лицом или над близким родственником, который не может сам обслуживать себя.

Идти надо, но не в ТЦК, а ЦПАУ

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку как опекун родной сестры, у которой установлена вторая группа инвалидности. При этом, отметил мужчина, ему поступила повестка из ТЦК.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации. В частности, нужно ли идти в ТЦК / отправлять туда по почте документы на подтверждение отсрочки.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Вам не нужно ничего отправлять по почте или юристом. С 1 ноября 2025 годадокументы для оформления отсрочки нужно подавать лично через ЦПАУ или в некоторых случаях оформить отсрочку можно онлайн через "Резерв+". Идти в ТЦК не нужно".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, имеет ли право опекун ребенка-сироты выезжать из Украины за границу.

Военнообязанные граждане имеют право на выезд за границу во время войны, если имеют на это законные основания. Одним из таких оснований является осуществление опеки над несовершеннолетним сиротой. В такой ситуации можно выезжать за границу даже самостоятельно, без сопровождения ребенка.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что отсрочку опекуна могут отменить, если его подопечный остался в другой стране.

Опекун несовершеннолетнего лица имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Но в некоторых случаях эту отсрочку могут отменить. В частности, отмена отсрочки возможна, если опекун и лицо, над которым осуществляется опека, находятся в разных странах.