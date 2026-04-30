Операція під час розшуку: ТЦК має надати тимчасову непридатність

Перевірка громадянина на предмет розшуку ТЦК. Фото: "Всеукраїнський собор"

Якщо військовозобов’язаний громадянин потребує серйозної операції, територіальний центр комплектування надасть йому статус тимчасово непридатного. Таке рішення є і в інтересах самого ТЦК. Причина тут в тому, що відповідальність за стан здоров’я мобілізованого несе держава, тож смерть такого громадянина стане серйозною проблемою.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук ТЦК

В розшук територіальний центр комплектування подає порушників військового обліку далеко не відразу після виявлення факту порушення. Спочатку проти таких громадян застосовується первинна адміністративна санкція, тобто штраф.

Тільки після того, як громадянин не сплатить штраф, накладений за порушення обліку, настає черга розшуку. Таких громадян група оповіщення має право затримувати і доставляти у територіальний центр комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який раніше був оголошений у розшук ТЦК. При цьому чоловік пояснив, що у нього виявили проблеми з серцем, які можна виправити лише операцією.

Чому ТЦК простіше надати тимчасову непридатність

Громадянин поцікавився, чи може він розраховувати на отримання принаймні тимчасової непридатності для того, аби його прооперували. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Вам не потрібно йти до ТЦК, щоб отримати відстрочку на проведення операції".

Дерій пояснив, що надання статусу "тимчасово непридатний" є цілком реальним. При цьому таке рішення взагалі є в інтересах самого територіального центру комплектування.

Юрист зазначив: "Якщо стан критичний і потребує негайної операції (що підтверджено документами), мобілізувати Вас негайно це означає величезний ризик для ТЦК. Бо відповідальність за стан здоров'я під час служби несе держава".

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.