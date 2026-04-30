Операция во время розыска: ТЦК должен предоставить временную непригодность

Проверка гражданина на предмет розыска ТЦК. Фото: "Всеукраїнський собор"

Если военнообязанный гражданин нуждается в серьезной операции, территориальный центр комплектования предоставит ему статус временно непригодного. Такое решение есть и в интересах самого ТЦК. Причина здесь в том, что ответственность за состояние здоровья мобилизованного несет государство, поэтому смерть такого гражданина станет серьезной проблемой.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск ТЦК

В розыск территориальный центр комплектования подает нарушителей воинского учета далеко не сразу после выявления факта нарушения. Сначала против таких граждан применяется первичная административная санкция, то есть штраф.

Только после того, как гражданин не оплатит штраф, наложенный за нарушение учета, наступает очередь розыска. Таких граждан группа оповещения имеет право задерживать и доставлять в территориальный центр комплектования.

К юристам обратился гражданин, который ранее был объявлен в розыск ТЦК. При этом мужчина объяснил, что у него обнаружили проблемы с сердцем, которые можно исправить только операцией.

Почему ТЦК проще предоставить временную непригодность

Гражданин поинтересовался, может ли он рассчитывать на получение по крайней мере временной непригодности для того, чтобы его прооперировали. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, объяснил: "Вам не нужно идти в ТЦК, чтобы получить отсрочку на проведение операции".

Дерий пояснил, что предоставление статуса "временно непригоден" является вполне реальным. При этом такое решение вообще в интересах самого территориального центра комплектования.

Юрист отметил: "Если состояние критическое и требует немедленной операции (что подтверждено документами), мобилизовать Вас немедленно это означает огромный риск для ТЦК. Потому что ответственность за состояние здоровья во время службы несет государство".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия.

В Украине военнообязанные граждане могут оказаться в розыске ТЦК в случае нарушений воинского учета. Однако этот розыск имеет определенный срок действия, хотя и не исчезает автоматически.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что розыск ТЦК гражданина, который находится в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.