Відстрочка від мобілізації - чи можна отримати відстрочкуу після операції на очах

Операція на очному яблуку людини. Фото: "Центр Ока"

Якщо військовозобов’язаний громадянин змушений перенести операцію на очах, він може отримати відстрочку від мобілізації за тимчасовою непридатністю. Але потім йому доведеться пройти військово-лікарську комісію і, можливо, бути мобілізованим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка після операції

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати відстрочку від мобілізації, якщо перенесе операцію на очах, і яку довго триватиме ця відстрочка.

"Відстрочку Ви зможете отримати, якщо візьмете направлення на медичний огляд і ВЛК Вам встановить тимчасову непридатність на термін від 1 до 6 місяців", — підкреслив юрист Владислав Дерій.

Дерій пояснив, що термін залежить від періоду, потрібного для повноцінної реабілітації після операції.

Що робити після закінчення відстрочки

Разом з тим, наголосив юрист, після завершення цього терміну можлива мобілізація такого громадянина.

Дерій пояснив, чому це може статися.

"Потім Ви будете зобов'язані пройти повторний медичний огляд, і якщо у Вас не буде підстав для відстрочки — то Ви підлягаєте мобілізації", — зазначив Владислав Дерій.

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