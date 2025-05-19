Відстрочка від мобілізації - чи можна отримати відстрочкуу після операції на очах

Операція на очах — чи надасть ТЦК відстрочку
Якщо військовозобов’язаний громадянин змушений перенести операцію на очах, він може отримати відстрочку від мобілізації за тимчасовою непридатністю. Але потім йому доведеться пройти військово-лікарську комісію і, можливо, бути мобілізованим.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Відстрочка після операції
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати відстрочку від мобілізації, якщо перенесе операцію на очах, і яку довго триватиме ця відстрочка.
"Відстрочку Ви зможете отримати, якщо візьмете направлення на медичний огляд і ВЛК Вам встановить тимчасову непридатність на термін від 1 до 6 місяців", — підкреслив юрист Владислав Дерій.
Дерій пояснив, що термін залежить від періоду, потрібного для повноцінної реабілітації після операції.
Що робити після закінчення відстрочки
Разом з тим, наголосив юрист, після завершення цього терміну можлива мобілізація такого громадянина.
Дерій пояснив, чому це може статися.
"Потім Ви будете зобов'язані пройти повторний медичний огляд, і якщо у Вас не буде підстав для відстрочки — то Ви підлягаєте мобілізації", — зазначив Владислав Дерій.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якими інфекційними хворобами ТЦК не може мобілізувати громадянина.
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