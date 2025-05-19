Отсрочка от мобилизации - можно ли получить отсрочку после операции на глазах

Операция на глазах — предоставит ли ТЦК отсрочку
Если военнообязанный гражданин вынужден перенести операцию на глазах, он может получить отсрочку от мобилизации по временной непригодности. Но потом ему придется пройти военно-врачебную комиссию и, возможно, быть мобилизованным.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Отсрочка после операции
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку от мобилизации, если перенесет операцию на глазах, и как долго продлится эта отсрочка.
"Отсрочку Вы сможете получить, если возьмете направление на медицинский осмотр и ВВК Вам установит временную непригодность на срок от 1 до 6 месяцев", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.
Дерий пояснил, что срок зависит от периода, нужного для полноценной реабилитации после операции.
Что делать после окончания отсрочки
Вместе с тем, подчеркнул юрист, после завершения этого срока возможна мобилизация такого гражданина.
Дерий объяснил, почему это может произойти.
"Потом Вы будете обязаны пройти повторный медицинский осмотр, и если у Вас не будет оснований для отсрочки — то Вы подлежите мобилизации", — отметил Владислав Дерий.
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