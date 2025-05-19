Отсрочка от мобилизации - можно ли получить отсрочку после операции на глазах

Операция на глазном яблоке человека. Фото: "Центр Ока"

Если военнообязанный гражданин вынужден перенести операцию на глазах, он может получить отсрочку от мобилизации по временной непригодности. Но потом ему придется пройти военно-врачебную комиссию и, возможно, быть мобилизованным.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка после операции

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку от мобилизации, если перенесет операцию на глазах, и как долго продлится эта отсрочка.

"Отсрочку Вы сможете получить, если возьмете направление на медицинский осмотр и ВВК Вам установит временную непригодность на срок от 1 до 6 месяцев", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Дерий пояснил, что срок зависит от периода, нужного для полноценной реабилитации после операции.

Что делать после окончания отсрочки

Вместе с тем, подчеркнул юрист, после завершения этого срока возможна мобилизация такого гражданина.

Дерий объяснил, почему это может произойти.

"Потом Вы будете обязаны пройти повторный медицинский осмотр, и если у Вас не будет оснований для отсрочки — то Вы подлежите мобилизации", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, с какими инфекционными болезнями ТЦК не может мобилизовать гражданина.

Добавим, мы сообщали о том, когда инвалидность жены освобождает от призыва.