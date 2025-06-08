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Головна ТЦК Омбудсмен відреагував на утримання медика в ТЦК — деталі

Омбудсмен відреагував на утримання медика в ТЦК — деталі

Ua en ru
Дата публікації: 8 червня 2025 22:27
Лубінець відреагував на утримання бойового медика в ТЦК
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву колишнього бойового медика Романа Замрія про те, що його протягом трьох днів утримували в Чернівецькому ТЦК. Він зазначив, що вже направлено звернення до військкомату із метою проведення службового розслідування.

Про це Лубінець повідомив у Telegram в неділю, 8 червня.

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Омбудсмен зазначив, що його представниця в цьому регіоні Ірина Ісопенко вже звернулася до обласного ТЦК та СП із метою проведення ними службового розслідування.

Також вона скерувала звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції — для з’ясування всіх обставин.

Лубінець пояснив, що основою для цього стала публікація у соціальних мережах, де громадянин повідомив, що був затриманий на блокпосту. За його словами, в нього вилучили телефон без пояснень і можливості пред’явити документи.

Чоловіка нібито утримували в зачиненому приміщенні без доступу до води, їжі та зв’язку, документи не були належним чином розглянуті. Також, як зазначає омбудсмен, є інформація у соцмережах, що інші громадяни в цьому ТЦК та СП стикались з відмовами у переведенні, попри їхній досвід і бажання служити у визначених підрозділах.

"Окреме занепокоєння викликає інформація про утримання осіб без рішення суду, обмеження доступу до базових потреб та неможливість зв’язку з рідними! Якщо факти підтвердяться — вимагаю, аби були вжиті всі передбачені законом заходи реагування для дотримання прав людини надалі", — наголосив Лубінець.

А також зауважив, що в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися з дотриманням норм законодавства.

Лубінець ТЦК скандал
Скриншот повідомлення омбудсмена/Telegram

Раніше ми повідомляли, що колишній бойовий медик Роман Замрій заявив, що його незаконно затримали представники ТЦК й утримували три дні.

Також ми інформували, що нещодавно на Полтавщині жінка побила працівника ТЦК.

військкомат мобілізація Дмитро Лубінець війна в Україні ТЦК та СП
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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