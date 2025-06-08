Лубинец отреагировал на удержание боевого медика в ТЦК

Омбудсмен отреагировал на удержание медика в ТЦК — детали
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на заявление бывшего боевого медика Романа Замрия о том, что его в течение трех дней удерживали в Черновицком ТЦК. Он отметил, что уже направлено обращение в военкомат с целью проведения служебного расследования.
Об этом Лубинец сообщил в Telegram в воскресенье, 8 июня.
Лубинец об удержании боевого медика в ТЦК
Омбудсмен отметил, что его представитель в этом регионе Ирина Исопенко уже обратилась в областной ТЦК и СП с целью проведения ими служебного расследования.
Также она направила обращение в военную службу правопорядка, военную прокуратуру и Национальную полицию — для выяснения всех обстоятельств.
Лубинец пояснил, что основой для этого стала публикация в социальных сетях, где гражданин сообщил, что был задержан на блокпосту. По его словам, у него изъяли телефон без объяснений и возможности предъявить документы.
Мужчину якобы удерживали в закрытом помещении без доступа к воде, еде и связи, документы не были должным образом рассмотрены. Также, как отмечает омбудсмен, есть информация в соцсетях, что другие граждане в этом ТЦК и СП, сталкивались с отказами в переводе, несмотря на их опыт и желание служить в определенных подразделениях.
"Отдельное беспокойство вызывает информация об удержании лиц без решения суда, ограничение доступа к базовым потребностям и невозможность связи с родными! Если факты подтвердятся — требую, чтобы были приняты все предусмотренные законом меры реагирования, для соблюдения прав человека в дальнейшем", — подчеркнул Лубинец.
А также отметил, что в условиях военного положения мобилизационные мероприятия должны осуществляться с соблюдением норм законодательства.
Ранее мы сообщали, что бывший боевой медик Роман Замрий заявил, что его незаконно задержали представители ТЦК и удерживали три дня.
Также мы информировали, что недавно на Полтавщине женщина избила работника ТЦК.
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