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Главная ТЦК Омбудсмен отреагировал на удержание медика в ТЦК — детали

Омбудсмен отреагировал на удержание медика в ТЦК — детали

Ua en ru
Дата публикации 8 июня 2025 22:27
Лубинец отреагировал на удержание боевого медика в ТЦК
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на заявление бывшего боевого медика Романа Замрия о том, что его в течение трех дней удерживали в Черновицком ТЦК. Он отметил, что уже направлено обращение в военкомат с целью проведения служебного расследования.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram в воскресенье, 8 июня.

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Омбудсмен отметил, что его представитель в этом регионе Ирина Исопенко уже обратилась в областной ТЦК и СП с целью проведения ими служебного расследования.

Также она направила обращение в военную службу правопорядка, военную прокуратуру и Национальную полицию — для выяснения всех обстоятельств.

Лубинец пояснил, что основой для этого стала публикация в социальных сетях, где гражданин сообщил, что был задержан на блокпосту. По его словам, у него изъяли телефон без объяснений и возможности предъявить документы.

Мужчину якобы удерживали в закрытом помещении без доступа к воде, еде и связи, документы не были должным образом рассмотрены. Также, как отмечает омбудсмен, есть информация в соцсетях, что другие граждане в этом ТЦК и СП, сталкивались с отказами в переводе, несмотря на их опыт и желание служить в определенных подразделениях.

"Отдельное беспокойство вызывает информация об удержании лиц без решения суда, ограничение доступа к базовым потребностям и невозможность связи с родными! Если факты подтвердятся — требую, чтобы были приняты все предусмотренные законом меры реагирования, для соблюдения прав человека в дальнейшем", — подчеркнул Лубинец.

А также отметил, что в условиях военного положения мобилизационные мероприятия должны осуществляться с соблюдением норм законодательства.

Лубінець ТЦК скандал
Скриншот сообщения омбудсмена/Telegram

Ранее мы сообщали, что бывший боевой медик Роман Замрий заявил, что его незаконно задержали представители ТЦК и удерживали три дня.

Также мы информировали, что недавно на Полтавщине женщина избила работника ТЦК.

военкомат мобилизация Дмитрий Лубинец война в Украине ТЦК и СП
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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