Бойовий медик Роман Замрій заявив, що його утримували в ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: УНІАН

Колишній бойовий медик Роман Замрій заявив, що його незаконно затримали представники ТЦК у Чернівецькій області й утримували три дні. У військкоматі відреагували на цю заяву та сказали, що чоловік не мав права на відстрочку.

Про це йдеться у повідомленні Чернівецького обласного ТЦК та СП у Facebook.

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Медик заявив, що його три дні утримували в ТЦК

Колишній бойовий медик Замрій заявив, що його три дні утримували в Чернівецькому ТЦК.

За його словами, інцидент стався ввечері 4 червня біля Хотина. Працівник ТЦК, який перевіряв документи на блокпості, сів в авто до чоловіка й попросив підвезти його до військкомату. Мовляв, треба передати туди документи Замрія про відстрочку.

"На порозі військкомату він попросив телефон, щоб занести туди дані, куди переслати фотографії, але одразу забрав телефон і зник. Цього працівника я більше ніколи не бачив. Вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК, поки вони розглядають моє право на відтермінування...

ВЛК було цирком. Я взагалі не заперечую, що придатний до служби, й тому не розумію, навіщо робити такий цирк. Рентгену просто нема, він відсутній. Від слова зовсім. Там просто пишуть, що ви здорові", — розповів Замрій на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, колишній бойовий медик заявив, що в ТЦК його тримали зачиненими у підвалі, без їжі та води, а також не завжди дозволяли виходити до туалету.

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: ukr.radio

Відповідь ТЦК щодо заяви про незаконне утримання у військкоматі

У відповідь на допис колишнього бойового медика у Чернівецькому обласному ТЦК заявили, що Замрій не мав відстрочки від мобілізації, а з боку службовців протиправних дій не було.

"Права на відстрочку військовозобов’язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби. З боку представників ТЦК та СП протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону.

5 червня військовозобовʼязаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом", — прокоментували інцидент у ТЦК.

А також додали, що щодо скарг, висловлених громадянином — дані факти перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб. Додаткова інформація щодо цього випадку буде надана згодом.

Скриншот повідомлення ТЦК

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині жінка побила працівника ТЦК.

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