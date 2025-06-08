Боевой медик Роман Замрий заявил, что его удерживали в ТЦК

Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: УНИАН

Бывший боевой медик Роман Замрий заявил, что его незаконно задержали представители ТЦК в Черновицкой области и удерживали три дня. В военкомате отреагировали на это заявление и сказали, что мужчина не имел права на отсрочку.

Об этом говорится в сообщении Черновицкого областного ТЦК и СП в Facebook.

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Медик заявил, что его три дня удерживали в ТЦК

Бывший боевой медик Замрий заявил, что его три дня удерживали в Черновицком ТЦК.

По его словам, инцидент произошел вечером 4 июня возле Хотина. Работник ТЦК, который проверял документы на блокпосте, сел в авто к мужчине и попросил подвезти его в военкомат. Мол, надо передать туда документы Замрия об отсрочке.

"На пороге военкомата он попросил телефон, чтобы занести туда данные, куда переслать фотографии, но сразу забрал телефон и исчез. Этого работника я больше никогда не видел. Вышел офицер и сказал, что повезет на ВВК, пока они рассматривают мое право на отсрочку...

ВЛК была цирком. Я вообще не отрицаю, что годен к службе, и поэтому не понимаю, зачем делать такой цирк. Рентгена просто нет, он отсутствует. От слова совсем. Там просто пишут, что вы здоровы", — рассказал Замрий на своей странице в Facebook.

Кроме того, бывший боевой медик заявил, что в ТЦК его держали закрытыми в подвале, без еды и воды, а также не всегда позволяли выходить в туалет.

Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: ukr.radio

Ответ ТЦК по заявлению о незаконном содержании в военкомате

В ответ на сообщение бывшего боевого медика в Черновицком областном ТЦК заявили, что Замрий не имел отсрочки от мобилизации, а со стороны служащих противоправных действий не было.

"Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы. Со стороны представителей ТЦК и СП противоправных действий в отношении гражданина не было, они действовали в рамках закона.

5 июня военнообязанный был зачислен в команду и вечером выбыл из отдела ТЦК и СП. На следующий день прибыл в определенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности", — прокомментировали инцидент в ТЦК.

А также добавили, что по жалобам, высказанных гражданином — данные факты проверяются, командованием будут приняты соответствующие решения в отношении должностных лиц. Дополнительная информация по данному случаю будет предоставлена позже.

Скриншот сообщения ТЦК

Напомним, что недавно на Полтавщине женщина избила работника ТЦК.

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