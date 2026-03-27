Обмежено придатний не на обліку: це помилка, треба йти в ТЦК

Громадянин пише заяву в територіальному центрі комплектування. Фото: "Суспільне"

Обмежено придатні громадяни не призивались до лав ЗСУ. Але при цьому вони залишалися на військовому обліку. Якщо такий громадянин виявив, що він не перебуває на обліку, це може бути технічною помилкою.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Обмежено придатні та військовий облік

Обмежено придатними раніше визнавалися люди, які за станом здоров’я не могли проходити військову службу у повному обсязі. У мирний час вони зазвичай не призивалися на строкову службу.

При цьому такі особи перебували на військовому обліку. Їхній стан був недостатньо проблемним для виключення з обліку назавжди.

До юристів звернувся громадянин, який раніше мав статус "обмежено придатний". Зараз же він виявив, що не перебуває на військовому обліку, а, значить, не може отримати на робочому місці бронювання.

Читайте також:

Вирішення помилки із обліком ТЦК

Юристи, коментуючи цю ситуацію, припустили, що насправді громадянин все одно перебуває на обліку. Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Скоріше за все, це технічна проблема у самому реєстрі, оскільки Ви маєте тимчасове посвідчення, й з обліку Вас ніхто не виключав, та й не міг виключити через відсутність для того законних підстав".

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, як вирішити цю ситуацію. Він наголосив: "Спочатку спробуйте "Виправити дані" в додатку "Резерв+" і якщо це технічна помилка, то це може спрацювати".

Якщо ж це не спрацює, визнав Дерій, потрібно вирішувати питання уже із територіальним центром комплектування. Юрист підкреслив, що тут існує два варіанти, або треба йти до ТЦК напряму, або діяти дистанційно: "Інший варіант це надіслати в ТЦК запит щодо причин відсутності даних в реєстрі "Оберіг" та проханням внести їх в базу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, ТЦК може мобілізувати обмежено придатного після повернення в Україну.

Колишній обмежено придатний громадянин, який перебуває за кордоном, може в’їхати назад в Україну. Але після змін у законодавстві ця категорія громадян отримала була переведена у військовозобов’язані, навіть у випадку, коли той чи інший громадян ще не досяг 25-річного віку. Тому після повернення такого громадянина можуть мобілізувати до ЗСУ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що мобілізація колишніх обмежено придатних може початися до 25 років.

Колишні обмежено придатні громадяни можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25-річного віку. Це питання мала врегулювати Верховна Рада, яка ще 2024 року ухвалила відповідний закон. Але він досі не підписаний Володимиром Зеленським.