Ограниченно годный не на учете: это ошибка, надо идти в ТЦК

Гражданин пишет заявление в территориальном центре комплектования.

Ограниченно годные граждане не призывались в ряды ВСУ. Но при этом они оставались на воинском учете. Если такой гражданин обнаружил, что он не состоит на учете, это может быть технической ошибкой.

Ограниченно годные и военный учет

Ограниченно годными ранее признавались люди, которые по состоянию здоровья не могли проходить военную службу в полном объеме. В мирное время они обычно не призывались на срочную службу.

При этом такие лица находились на воинском учете. Их состояние было недостаточно проблемным для исключения с учета навсегда.

К юристам обратился гражданин, который ранее имел статус "ограниченно годный". Сейчас же он обнаружил, что не состоит на воинском учете, а, значит, не может получить на рабочем месте бронирование.

Решение ошибки с учетом ТЦК

Юристы, комментируя эту ситуацию, предположили, что на самом деле гражданин все равно состоит на учете. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Скорее всего, это техническая проблема в самом реестре, поскольку Вы имеете временное удостоверение, и с учета Вас никто не исключал, да и не мог исключить из-за отсутствия для того законных оснований".

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, как решить эту ситуацию. Он отметил: "Сначала попробуйте "Исправить данные" в приложении "Резерв+" и если это техническая ошибка, то это может сработать".

Если же это не сработает, признал Дерий, нужно решать вопрос уже с территориальным центром комплектования. Юрист подчеркнул, что здесь существует два варианта, или надо идти в ТЦК напрямую, или действовать дистанционно: "Другой вариант это направить в ТЦК запрос о причинах отсутствия данных в реестре "Оберіг" и просьбой внести их в базу".

Бывший ограниченно годный гражданин, который находится за границей, может въехать обратно в Украину. Но после изменений в законодательстве эта категория граждан получила была переведена в военнообязанные, даже в случае, когда тот или иной гражданин еще не достиг 25-летнего возраста. Поэтому после возвращения такого гражданина могут мобилизовать в ВСУ.

Бывшие ограниченно годные граждане могут быть мобилизованы даже до достижения 25-летнего возраста. Этот вопрос должна была урегулировать Верховная Рада, которая еще в 2024 году приняла соответствующий закон. Но он до сих пор не подписан Владимиром Зеленским.