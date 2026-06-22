Міноборони запустило нову гарячу лінію

Телефонний дзвінок на гарячу лінію Міноборони 1519. Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України запустило ще одну гарячу лінію. За номером 1519 можна отримати консультації з питань нової моделі військової служби за контрактом. Оператори готові надавати вичерпні відповіді тим, хто лише планує службу.

Про це 15 червня повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Гаряча лінія 1519

Зателефонувавши на гарячу лінію 1519, можна дізнатися про види контрактів з чіткими термінами служби, умови для цивільних кандидатів і чинних військовослужбовців, базове грошове забезпечення та додаткові виплати, тривалість відстрочки після завершення строку контракту.

"Допомагаємо зацікавленим у підписанні нових контрактів із ЗСУ та іншими складовими Сил оборони ухвалити зважене рішення", — зазначили в оборонному відомстві.

1519 — лінія лише для питань щодо нових контрактів. З інших питань, що стосуються Міноборони, можна звертатися на гарячу лінію за номером 1512.

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