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Головна ТЦК Нова модель служби за контрактом: запустили окрему гарячу лінію

Нова модель служби за контрактом: запустили окрему гарячу лінію

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 07:30
Міноборони запустило нову гарячу лінію
Телефонний дзвінок на гарячу лінію Міноборони 1519. Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України запустило ще одну гарячу лінію. За номером 1519 можна отримати консультації з питань нової моделі військової служби за контрактом. Оператори готові надавати вичерпні відповіді тим, хто лише планує службу.

Про це 15 червня повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Гаряча лінія 1519

Зателефонувавши на гарячу лінію 1519, можна дізнатися про види контрактів з чіткими термінами служби, умови для цивільних кандидатів і чинних військовослужбовців, базове грошове забезпечення та додаткові виплати, тривалість відстрочки після завершення строку контракту.

"Допомагаємо зацікавленим у підписанні нових контрактів із ЗСУ та іншими складовими Сил оборони ухвалити зважене рішення", — зазначили в оборонному відомстві.

1519 — лінія лише для питань щодо нових контрактів. З інших питань, що стосуються Міноборони, можна звертатися на гарячу лінію за номером 1512.

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Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що розшук від ТЦК та СП не завжди є законним. Рішення військкомату можна оскаржити. Для цього військовозобов'язаний має звернутися безпосередньо до ТЦК або до суду.

Міноборони армія військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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