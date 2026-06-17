Розшук ТЦК може залишитися і після сплати штрафу

Повідомлення про порушення в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Територіальний центр комплектування має право оголосити порушника військового обліку в розшук. Розшук традиційно знімається після сплати громадянином штрафу. Але в деяких випадках розшук може залишитися.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції ТЦК

Військовим обліком та загальною мобілізацією в Україні займаються територіальні центри комплектування. Система ТЦК замінила перед повномасштабною російсько-українською війною військові комісаріати радянського зразка.

ТЦК має право застосовувати щодо порушників військового обліку відповідні санкції. Першою з них є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Якщо ж громадянин не сплатить накладений штраф вчасно, територіальний центр комплектування має право застосовувати наступну санкцію. Це оголошення порушника військового обліку в розшук.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як зняти порушення в "Резерв+". Чоловік наголосив, що його забронювали на підприємстві ВПК на 45 днів, після чого, за наявності порушення, бронь буде скасована.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили на тому, що потрібно знати причину штрафу і розшуку. Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "В таких випадках треба знати напевно причину подання ТЦК заяви на розшук до поліції, бо від цього залежить ефективність та швидкість вирішення питання".

Айвазян пояснив, що варіант зняти порушення в "Резерв+" справді є зручним, але з ним можуть бути пов’язані проблеми. Юрист розповів про одну із таких проблем: "Незважаючи на те, що визнання правопорушення та сплата штрафу означає неможливість складання протоколу, а саме із цією метою військовозобов'язаного й повинні доставити в ТЦК, розшук все одно залишається".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, що передбачає відповідальність за ухилення від виконання військових обов'язків. В контексті поточної ситуації українці цікавляться, як перевірити свій статус військовозобов'язаного, зокрема можливість розшуку збоку ТЦК.