Разыск ТЦК может остаться в силе даже после уплаты штрафа

Сообщение о нарушении в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Территориальный центр комплектования вправе объявить нарушителя воинского учета в розыск. Розыск традиционно снимается после уплаты гражданином штрафа. Однако в некоторых случаях розыск может остаться.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции ТЦК

Военным учетом и общей мобилизацией в Украине занимаются территориальные центры комплектования. Система ТЦК заменила перед полномасштабной российско-украинской войной военные комиссариаты советского образца.

ТЦК имеет право применять к нарушителям военного учета соответствующие санкции. Первой из них является административное взыскание, то есть штраф.

Если же гражданин не уплатит наложенный штраф вовремя, территориальный центр комплектования имеет право применять следующую санкцию. Это объявление нарушителя военного учета в розыск.

Читайте также:

Штраф уплачен, розыск не снят

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как снять нарушение в "Резерв+". Мужчина подчеркнул, что его забронировали на предприятии ВПК на 45 дней, после чего, при наличии нарушения, бронь будет отменена.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что необходимо знать причину штрафа и розыска. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "В таких случаях нужно точно знать причину подачи ТЦК заявления о розыске в полицию, потому что от этого зависит эффективность и скорость решения вопроса".

Айвазян пояснил, что вариант снятия нарушения в "Резерв+" действительно удобен, но с ним могут быть связаны проблемы. Юрист рассказал об одной из таких проблем: "Несмотря на то, что признание правонарушения и уплата штрафа означает невозможность составления протокола, а именно с этой целью военнообязанного и должны доставить в ТЦК, розыск все равно остается".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК гражданина, находящегося в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан за неявку по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, что предусматривает ответственность за уклонение от выполнения воинских обязанностей. В контексте текущей ситуации украинцы интересуются, как проверить свой статус военнообязанного, в частности возможность розыска со стороны ТЦК.