Громадянин не завершив ВЛК - покарання від ТЦК за незавершену військово-лікарську комісію

Процес проходження ВЛК. Фото: "Мілітарний"

Якщо військовозобов’язаний громадянин не завершив військово-лікарську комісію, на нього буде накладений адміністративний штраф. Таке покарання може бути накладене тільки у присутності самого громадянина.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Відповідальність за незавершену ВЛК

Військовозобов’язаний громадянин повинен обов’язково пройти військово-лікарську комісію, якщо на неї його відправив територіальний центр комплектування.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що чекає на громадянина, який не завершив проходження військово-лікарської комісії.

"Адміністративна відповідальність у вигляді штрафу", — підкреслив Айвазян.

Коли можуть накласти штраф

Інший юрист, Євген Корнійчук, підтвердив, що за незавершену ВЛК на громадянина буде накладений штраф розміром 17 тисяч гривень.

"Штраф можуть накласти лише у вашій присутності або якщо вас належним чином було повідомлено про час і дату розгляду справи", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що військово-лікарські комісії в Україні стануть анонімними.

Додамо, ми повідомляли про те, чи отримає працівник на роботі зарплату за дні, коли він проходитиме ВЛК.