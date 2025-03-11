Гражданин не завершил ВВК - наказание от ТЦК за незавершенную военно-врачебную комиссию

Незавершенная ВВК — какими будут санкции со стороны ТЦК
Если военнообязанный гражданин не завершил военно-врачебную комиссию, на него будет наложен административный штраф. Такое наказание может быть наложено только в присутствии самого гражданина.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Ответственность за незавершенную ВВК
Военнообязанный гражданин должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию, если на нее его отправил территориальный центр комплектования.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что ждет гражданина, который не завершил прохождение военно-врачебной комиссии.
"Административная ответственность в виде штрафа", — подчеркнул Айвазян.
Когда могут наложить штраф
Другой юрист, Евгений Корнийчук, подтвердил, что за незавершенную ВВК на гражданина будет наложен штраф в размере 17 тысяч гривен.
"Штраф могут наложить только в вашем присутствии или если вы должным образом были уведомлены о времени и дате рассмотрения дела", — отметил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, что военно-врачебные комиссии в Украине станут анонимными.
Добавим, мы сообщали о том, получит ли работник на работе зарплату за дни, когда он будет проходить ВВК.
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