Неточна адреса в "Резерв+": ТЦК може заблокувати бронь

Застосунок "Резерв+" із повідомленням про порушення. Фото: Новини.LIVE

Отримати бронювання від мобілізації громадянин зможе, якщо у його електронному військово-обліковому документі немає проблем і неточностей. Зокрема, якщо він не перебуває у розшуку ТЦК. Але частина юристів вважає, що неточна адреса у "Резерв+" не впливає на можливість отримання броні.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Для броні у "Резерв+" не має бути проблем

Бронювання є законним способом уникнення мобілізації під час дії воєнного стану. Право на бронювання мають вітчизняні підприємства, які визнані критично важливими в особливий період.

Для того, аби отримати бронь, потрібно мати "чистий" військово-обліковий документ. Перш за все, не перебувати у розшуку ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, у якого в "Резерв+" вказана неточна адреса. Чоловік поцікавився, чи зможе він отримати бронювання.

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Думки юристів щодо цього питання розділилися. Частина фахівців вважає, що на бронювання неточності в е-ВОД впливають безпосередньо.

Юрист Владислав Дерій наголосив: "Якщо в "Резерв+" вказана неточна адреса і Ви не стоїте на обліку в місцевому ТЦК, то це буде розцінено системою як порушення правил військового обліку. Тому відповідно з'явиться розшук і Ви не зможете забронюватись".

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, вважає, що ці два процеси не перетинаються. Кирда зазначив: "На бронювання це точно ніяк не повпливає, але я рекомендую Вам все таки вказати в "Резерв+" актуальне місце проживання".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що уряд оновив критерії бронювання для критично важливих підприємств.

Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників для критично важливої інфраструктури. Серед головних змін підвищення вимог зарплати, яка має становити майже 26 тисяч гривень, та правила підрахунку квот, тобто працівник, який має відстрочку за законом чи який працює за сумісництвом, матиме лише одне бронювання.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можливо оформити бронювання без оновлених даних.

Якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані, він не зможе отримати бронювання від мобілізації. Навіть якщо підприємство, яке є стратегічно важливим для української економіки, подасть документи на бронювання такого співробітника, його відхилять.