Неточный адрес в "Резерв+": ТЦК может заблокировать бронирование

Приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении. Фото: Новини.LIVE

Гражданин сможет получить отсрочку от мобилизации, если в его электронном военно-учетном документе нет проблем и неточностей. В частности, если он не находится в розыске ТЦК. Однако часть юристов считает, что неточный адрес в "Резерв+" не влияет на возможность получения отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Для бронирования в "Резерв+" не должно быть проблем

Бронирование является законным способом избежать мобилизации во время действия военного положения. Право на бронирование имеют отечественные предприятия, признанные критически важными в особый период.

Для того чтобы получить отсрочку, необходимо иметь "чистый" военно-учетный документ. Прежде всего, не находиться в розыске ТЦК.

К юристам обратился гражданин, у которого в "Резерв+" указан неточный адрес. Мужчина поинтересовался, сможет ли он получить бронирование.

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Мнения юристов по этому вопросу разделились. Часть специалистов считает, что неточности в электронном военно-учетном документе напрямую влияют на получение бронирования.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если в "Резерв+" указан неточный адрес и вы не состоите на учете в местном ТЦК, то это будет расценено системой как нарушение правил воинского учета. Поэтому, соответственно, будет объявлен розыск, и Вы не сможете забронироваться".

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, считает, что эти два процесса не пересекаются. Кирда отметил: "На бронирование это точно никак не повлияет, но я рекомендую вам все же указать в "Резерв+" актуальное место жительства".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что правительство обновило критерии бронирования для критически важных предприятий.

Кабинет министров Украины обновил правила бронирования военнообязанных работников для критически важной инфраструктуры. Среди основных изменений — повышение требований к заработной плате, которая должна составлять почти 26 тысяч гривен, и правила подсчета квот, то есть работник, имеющий отсрочку по закону или работающий по совместительству, будет иметь только одно бронирование.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, возможно ли оформить отсрочку без обновленных данных.

Если военнообязанный гражданин не обновил военно-учетные данные, он не сможет получить отсрочку от мобилизации. Даже если предприятие, имеющее стратегическое значение для украинской экономики, подаст документы на отсрочку для такого сотрудника, его отклонят.