Що робити, якщо неправильно оформлена відстрочка від мобілізації

Оформлення відстрочки від мобілізації в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язані громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації, мають оформити це право у ТЦК. Якщо ж відстрочка буде оформлена неправильно, такого громадянина можна буде мобілізувати.

Про це повідомив начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда.

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Підтвердження відстрочки

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.

У процесі мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку — але, підкреслив Роман Грунда, це право громадянин має підтвердити.

Неправильно оформлена відстрочка

"Сама наявність права на відстрочку ще не гарантує те, що особа отримає її. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана", — зазначив представник Тернопільського ОТЦК.

Крім того, підкреслив Грунда, якщо відстрочка була оформлена неправильно, то громадянин вважається таким, що може бути мобілізованим. І йому цілком може надійти повістка з вимогою з’явитися до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба відразу іти до ТЦК після закінчення дії відстрочки.

Також ми повідомляли про те, які три категорії громадян отримають право на оформлення відстрочки від мобілізації онлайн.