Что делать, если неправильно оформлена отсрочка от мобилизации

Оформление отсрочки от мобилизации в ТЦК Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанные граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации, должны оформить это право в ТЦК. Если отсрочка будет оформлена неправильно, такого гражданина можно будет мобилизовать.

Об этом сообщил начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда.

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Подтверждение отсрочки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения на всей территории страны.

В процессе мобилизации часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку, но, подчеркнул Роман Грунда, это право гражданин должен подтвердить.

Неправильно оформленная отсрочка

Само наличие права на отсрочку еще не гарантирует то, что лицо получит его. Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. право на отсрочку еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", — отметил представитель Тернопольского ОТЦК.

Кроме того, подчеркнул Грунда, если отсрочка была оформлена неправильно, то гражданин считается мобилизованным. И ему вполне может поступить повестка с требованием явиться в территориальный центр комплектования.

Напомним, мы раньше писали о том, нужно ли сразу идти в ТЦК после окончания действия отсрочки.

Также мы сообщали, какие три категории граждан получат право на оформление отсрочки от мобилизации онлайн.