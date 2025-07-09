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Головна ТЦК Неповнорідний брат зник на війні — чи надасть ТЦК відстрочку

Неповнорідний брат зник на війні — чи надасть ТЦК відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 00:30
Відстрочка для родичів зниклих - чи входить неповнорідний брат до списку близьких родичів
Акція на підтримку зниклих безвісти військових. Фото: Новини.LIVE

Неповнорідні брати після змін у законодавстві теж мають право на оформлення відстрочки від мобілізації після зникнення брата-військовослужбовця. Для цього потрібно надати документи про родинні зв’язки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Близькі родичі загиблих і зниклих безвісти

Близькі родичі військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій чи виконання спеціальних завдань, мають право на відстрочку від мобілізації.

Це стосується і тих випадків, коли військовослужбовець загинув під час захисту Батьківщини.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи мають право на відстрочку неповнорідні (лише по матері чи лише по батьку) брати зниклих безвісти військовослужбовців.

Чи може неповнорідний брат отримати відстрочку

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив, що зміни до закону про мобілізацію, запроваджені 2024 року, уже запрацювали — і неповнорідних братів теж зарахували до близьких родичів військовослужбовців.

Тож і формально, і на практиці отримати відстрочку такий родич зниклого безвісти може — і для цього йому потрібно надати до територіального центру комплектування відповідні документи.

Це як документи про зникнення безвісти військовослужбовця, так і документи про родинний зв’язок зі зниклим.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли припиняється статус осіб, зниклих безвісти.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з родичів зниклих безвісти військовослужбовців має право на відповідну виплату.

закон родина мобілізація документи відстрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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