Отсрочка для родственников пропавших - входит ли неполнородный брат в список близких родственников

Акция в поддержку пропавших без вести военных. Фото: Новини.LIVE

Неполнородные братья после изменений в законодательстве тоже имеют право на оформление отсрочки от мобилизации после исчезновения брата-военнослужащего. Для этого нужно предоставить документы о родственных связях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Близкие родственники погибших и пропавших без вести

Близкие родственники военнослужащих, пропавших без вести во время боевых действий или выполнения специальных задач, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Это касается и тех случаев, когда военнослужащий погиб во время защиты Родины.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеют ли право на отсрочку неполнородные (только по матери или только по отцу) братья пропавших без вести военнослужащих.

Может ли неполнородный брат получить отсрочку

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил, что изменения в закон о мобилизации, введенные в 2024 году, уже заработали — и неполнородных братьев тоже причислили к близким родственникам военнослужащих.

Поэтому и формально, и на практике получить отсрочку такой родственник пропавшего без вести может — и для этого ему нужно предоставить в территориальный центр комплектования соответствующие документы.

Это как документы о пропаже без вести военнослужащего, так и документы о родственной связи с пропавшим.

Напомним, мы ранее писали о том, когда прекращается статус лиц, пропавших без вести.

Добавим, мы сообщали о том, кто из родственников пропавших без вести военнослужащих имеет право на соответствующую выплату.