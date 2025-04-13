У Вінниці судили неповнолітнього, який підпалив будівлю ТЦК

Затримання хлопця. Фото: Нацполіція

У Вінниці судили неповнолітнього хлопця, який на замовлення підпалив будівлю ТЦК та СП. Він зізнався, що отримав таке завдання в Telegram-каналі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

6 липня 2024 року рано-вранці чоловік підпалив вхід до будівлі ТЦК та СП, вогонь на сходах вдалося локалізувати силами чергової частини. На місці події виявили шматок тканини зі слідами ДНК.

Крім того, на сусідніх будинках були встановлені камери відеоспостереження, які зафіксували підпалювача. Його затримали у місцевому готелі того ж дня.

З'ясувалося, що хлопець неповнолітній та приїхав з Одеси. За його словами, завдання підпалити ТЦК й зняти це на відео він отримав у Telegram-каналі, за що обіцяли 80 тисяч гривень.

Замість гніту для запалювання він використав шматок своєї футболки, таким чином залишивши свою ДНК на місці злочину. Двоє свідків впізнали хлопця за одягом, а один з них — працівник готелю зазначив, що той проживав там 4-6 липня.

Під час суду обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що погодився на завдання через тяжкі життєві обставини, аби заробити гроші. За словами матері, в їхній родині важке матеріальне становище, бо вона виховує його самостійно.

Рішення суду

Оскільки хлопець є неповнолітнім, то його родину взяли на облік, як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах.

За диверсію в умовах воєнного стану йому загрожувало 15 років позбавлення волі або довічно, але суд призначив п'ять років, враховуючи пом'якшувальні обставини.

Нагадаємо, у Харкові суд зобов'язав колишню курсантку сплатити кошти за її утримання під час навчання.

А на Вінниччині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК за повісткою, бо мав везти зерно на елеватор.