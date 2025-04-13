В Виннице судили несовершеннолетнего, который поджег здание ТЦК

Задержание парня. Фото: Нацполиция

В Виннице судили несовершеннолетнего парня, который на заказ поджег здание ТЦК и СП. Он признался, что получил такое задание в Telegram-канале.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

6 июля 2024 года рано утром мужчина поджег вход в здание ТЦК и СП, огонь на лестнице удалось локализовать силами дежурной части. На месте происшествия обнаружили кусок ткани со следами ДНК.

Кроме того, на соседних домах были установлены камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали поджигателя. Его задержали в местном отеле в тот же день.

Выяснилось, что парень несовершеннолетний и приехал из Одессы. По его словам, задание поджечь ТЦК и снять это на видео он получил в Telegram-канале, за что обещали 80 тысяч гривен.

Вместо фитиля для зажигания он использовал кусок своей футболки, таким образом оставив свою ДНК на месте преступления. Двое свидетелей узнали парня по одежде, а один из них — работник отеля отметил, что тот проживал там 4-6 июля.

Во время суда обвиняемый признал свою вину и объяснил, что согласился на задание из-за тяжелых жизненных обстоятельств, чтобы заработать деньги. По словам матери, в их семье тяжелое материальное положение, потому что она воспитывает его самостоятельно.

Решение суда

Поскольку парень является несовершеннолетним, то его семью взяли на учет, как находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах.

За диверсию в условиях военного положения ему грозило 15 лет лишения свободы или пожизненно, но суд назначил пять лет, учитывая смягчающие обстоятельства.

Напомним, в Харькове суд обязал бывшую курсантку уплатить средства за ее содержание во время учебы.

А в Винницкой области судили мужчину, который не явился в ТЦК по повестке, потому что должен был везти зерно на элеватор.