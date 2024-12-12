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Неможливість виконати наказ — що має робити військовий

12 грудня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Коли військовий може не виконувати наказ - що треба знати
Військовослужбовці слухають наказ командира. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У випадку неможливості виконати наказ свого командира, військовослужбовець ЗСУ обов’язково і негайно має повідомити про це командира. Таким же є алгоритм дій у ситуації, коли військовослужбовцю різні командири віддали два накази, які протирічать один одному.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Неможливість виконати наказ

Згідно із військовими статутами, військовослужбовець мусить виконувати усі накази командирів, крім очевидно злочинних.

Та бувають випадки, коли наказ неможливо виконати з об’єктивних причин.

"Якщо військовослужбовець розуміє, що він неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про це зобов’язаний доповісти вищезазначеним особам негайно", — пояснив логіку дій військового адвокат Юрій Айвазян.

Два різні накази одночасно

Бувають також ситуації, коли військовослужбовець, який виконує наказ, отримав від іншого командира, старшого за службовим становищем чи військовим званням, новий наказ, що стане перешкодою для виконання попереднього.

"У такому випадку військовий має доповісти про це командиру, який віддав наступний наказ, і після отримання його згоди припиняє виконання попереднього наказу", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи має право військовослужбовець на відмову виконувати бойове розпорядження.

Додамо, ми повідомляли про випадок, коли військовий відмовився виконувати наказ — і справа дійшла до суду.

ЗСУ військові мобілізація військовослужбовці командир

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