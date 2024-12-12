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Невозможность выполнить приказ — что должен делать военный

12 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Когда военный может не выполнять приказ – что нужно знать
Военнослужащие слушают приказ командира. Фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В случае невозможности выполнить приказ своего командира военнослужащий ВСУ обязательно и немедленно должен сообщить об этом командиру. Таков же алгоритм действий в ситуации, когда военнослужащему разные командиры отдали два приказа, которые противоречат друг другу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Невозможность выполнить приказ

Согласно военным уставам, военнослужащий должен выполнять все приказы командиров, кроме очевидно преступных.

Но бывают случаи, когда приказ невозможно выполнить по объективным причинам.

"Если военнослужащий понимает, что он не может выполнить приказ своевременно и в полном объеме, он об этом обязан доложить вышеуказанным лицам немедленно", — объяснил логику действий военного адвокат Юрий Айвазян.

Два разных приказа одновременно

Бывают также ситуации, когда военнослужащий, выполняющий приказ, получил от другого командира, старшего по служебному положению или воинскому званию, новый приказ, который станет препятствием для выполнения предыдущего.

"В таком случае военный должен доложить об этом командиру, отдавшему следующий приказ, и после получения его согласия прекращает исполнение предварительного приказа", — отметил Айвазян.

Напомним, мы писали ранее о том, имеет ли право военнослужащий на отказ выполнять боевое распоряжение.

Добавим, мы сообщали о случае, когда военный отказался выполнять приказ — и дело дошло до суда.

ВСУ военные мобилизация военнослужащие командир

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