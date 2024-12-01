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Некоректні дані в реєстрі "Оберіг" — коли треба йти в ТЦК

1 грудня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як виправити неправильні дані в реєстрі Оберіг
Реєстр "Оберіг". Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни  України можуть з 18 травня 2024 року переглянути які саме дані про них є в реєстрі "Оберіг". Проте, можливі випадки, коли деякі дані подані некоректно або вже не відповідають дійсності. Як діяти у такій ситуації та коли необхідно звернутися до ТЦК та СП?

Відповідь на це дала заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU.

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Які дані можна переглянути про себе у реєстрі Оберіг

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата народження;
  • індивідуальний податковий номер;
  • інформація про дату оновлення даних;
  • відомості про бронювання та відстрочку, якщо вони є;
  • дата проходження медкомісії та придатність/непридатність;
  • військово-облікова спеціальність тощо.

Що робити, якщо якісь дані у реєстрі Оберіг некоректні

У такому випадку треба особисто звертатися у ТЦК, де людина стоїть на обліку.

Кожен Територіальний центр комплектування (ТЦК) має доступ лише до даних осіб, які перебувають у нього на обліку. Наприклад, якщо людина зареєстрована в Київському ТЦК, то у львівському центрі оператор не зможе внести про неї інформацію.

Функціонал "Резерв+" для самостійного оновлення даних

Через застосунок "Резерв+" вже зараз можна уточнити номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу.

З 2025 року функціональність "Резерв+" буде розширена: у застосунку з’явиться можливість виправляти дані у реєстрі "Оберіг". Як повідомила Катерина Черногоренко це відбуватиметься на основі інформації з інших державних реєстрів.

Насамперед планується додати можливість коригування:

  • прізвища, імені, по батькові (ПІБ);
  • дати народження;
  • ІПН (реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • інформації про освіту.

Ці дані є базовими для верифікації особи, яка хоче отримати електронний військово-обліковий документ, відстрочку або скористатися іншими послугами в "Резерв+".

Як отримати доступ до своїх даних у "Оберіг" без застосунку Резрв+

Якщо людина не користується застосунком "Резерв+", вона також може дізнатися, які відомості про неї є у реєстрі "Оберіг". Це можливо через подання запиту в застосунку "Дія" та отримання витягу з відповідною інформацією.

Нагадаємо, у реєстр "Оберіг" вносять дані навіть тих чоловіків, які ніколи не відвідували ТЦК та СП.

Також ми пояснювали, які реєстри використовують для наповнення баз даних про військовозобов'язаних у "Оберіг".

персональні дані відстрочка військовозобов'язані резерв реєстр Оберіг

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