Как исправить неправильные данные в реестре Оберег

Реестр "Оберіг". Фото: УНИАН

Граждане Украины могут с 18 мая 2024 года пересмотреть какие именно данные о них есть в реестре "Оберіг". Однако возможны случаи, когда некоторые данные представлены некорректно или уже не соответствуют действительности. Как действовать в такой ситуации и когда необходимо обратиться в ТЦК и СП?

Ответ на это дала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU.

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Какие данные можно просмотреть о себе в реестре Оберіг

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

индивидуальный налоговый номер;

информация о дате обновления данных;

сведения о бронировании и отсрочке, если они есть;

дата прохождения медкомиссии и пригодность/негодность;

военно-учетная специальность и т.д.

Что делать, если какие-либо данные в реестре Оберіг некорректны

В таком случае следует лично обращаться в ТЦК, где человек стоит на учете.

Каждый Территориальный центр комплектования (ТЦК) имеет доступ только к данным лицам, состоящим на учете. К примеру, если человек зарегистрирован в Киевском ТЦК, то во львовском центре оператор не сможет внести о нем информацию.

Функционал "Резерв+" для самостоятельного обновления данных

Через приложение "Резерв+" уже сейчас можно уточнить номер телефона, электронную почту и фактический адрес.

С 2025 года функциональность "Резерв+" будет расширена: в приложении появится возможность исправлять данные в реестре "Оберіг". Как сообщила Екатерина Черногоренко, это будет происходить на основе информации из других государственных реестров.

В первую очередь планируется добавить возможность корректировки:

фамилии, имени, отчества (ФИО);

даты рождения;

ИНН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

информации об образовании.

Эти данные являются базовыми для верификации лица, желающего получить электронный военно-учетный документ, отсрочку или воспользоваться другими услугами в "Резерв+".

Как получить доступ к своим данным в "Оберіг" без приложения Резрв+

Если человек не пользуется приложением "Резерв+", он также может узнать, какие сведения о нем есть в реестре "Оберіг". Это возможно из-за запроса в приложении "Дія" и получения выписки с соответствующей информацией.

Напомним, в реестр "Оберіг" вносят данные даже тех мужчин, которые никогда не посещали ТЦК и СП .

Также мы объясняли, какие реестры используют для наполнения баз данных о военнообязанных в "Обереге".