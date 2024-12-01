Как исправить неправильные данные в реестре Оберег

Некорректные данные в реестре "Оберіг" — когда нужно идти в ТЦК
Граждане Украины могут с 18 мая 2024 года пересмотреть какие именно данные о них есть в реестре "Оберіг". Однако возможны случаи, когда некоторые данные представлены некорректно или уже не соответствуют действительности. Как действовать в такой ситуации и когда необходимо обратиться в ТЦК и СП?
Ответ на это дала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU.
Какие данные можно просмотреть о себе в реестре Оберіг
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- индивидуальный налоговый номер;
- информация о дате обновления данных;
- сведения о бронировании и отсрочке, если они есть;
- дата прохождения медкомиссии и пригодность/негодность;
- военно-учетная специальность и т.д.
Что делать, если какие-либо данные в реестре Оберіг некорректны
В таком случае следует лично обращаться в ТЦК, где человек стоит на учете.
Каждый Территориальный центр комплектования (ТЦК) имеет доступ только к данным лицам, состоящим на учете. К примеру, если человек зарегистрирован в Киевском ТЦК, то во львовском центре оператор не сможет внести о нем информацию.
Функционал "Резерв+" для самостоятельного обновления данных
Через приложение "Резерв+" уже сейчас можно уточнить номер телефона, электронную почту и фактический адрес.
С 2025 года функциональность "Резерв+" будет расширена: в приложении появится возможность исправлять данные в реестре "Оберіг". Как сообщила Екатерина Черногоренко, это будет происходить на основе информации из других государственных реестров.
В первую очередь планируется добавить возможность корректировки:
- фамилии, имени, отчества (ФИО);
- даты рождения;
- ИНН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
- информации об образовании.
Эти данные являются базовыми для верификации лица, желающего получить электронный военно-учетный документ, отсрочку или воспользоваться другими услугами в "Резерв+".
Как получить доступ к своим данным в "Оберіг" без приложения Резрв+
Если человек не пользуется приложением "Резерв+", он также может узнать, какие сведения о нем есть в реестре "Оберіг". Это возможно из-за запроса в приложении "Дія" и получения выписки с соответствующей информацией.
Напомним, в реестр "Оберіг" вносят данные даже тех мужчин, которые никогда не посещали ТЦК и СП .
Также мы объясняли, какие реестры используют для наполнения баз данных о военнообязанных в "Обереге".
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