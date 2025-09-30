Неявка у ТЦК - покарання за неявку у територіальний центр комплектування

Військовозобов’язаний громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Неявка військовозобов’язаного громадянина до територіального центру комплектування є адміністративним правопорушенням. Відповідно, покаранням за це буде адміністративне стягнення, тобто штраф.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Необхідність з’явитися до ТЦК

Військовозобов’язані громадяни мають зобов’язання з’являтися у територіальний центр комплектування на вимогу цієї організації.

Повідомлення про необхідність з’явитися до ТЦК здійснюється, зокрема, у вигляді повісток.

З’явитися у ТЦК потрібно, наприклад, для уточнення військово-облікових даних чи проходження військово-лікарської комісії.

Покарання за неявку в територіальний центр комплектування

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що чекає на військовозобов’язаного громадянина, якщо він проігнорує повістку і не з’явиться до територіального центру комплектування.

"У такому випадку передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210-1 КУпАП. Сума штрафу становить від 17 тисяч до 25 500 гривень", — підкреслив юрист.

Надалі сума штрафу може і подвоїтися, а громадянина оголосять у розшук і застосують інші санкції.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна не з’явитися до ТЦК із поважних причин.

Додамо, ми повідомляли про те, які причини неявки до ТЦК вважаються поважними згідно із законодавством.