Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Не з'явився у ТЦК — які будуть наслідки

Не з'явився у ТЦК — які будуть наслідки

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 00:30
Неявка у ТЦК - покарання за неявку у територіальний центр комплектування
Військовозобов’язаний громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Неявка військовозобов’язаного громадянина до територіального центру комплектування є адміністративним правопорушенням. Відповідно, покаранням за це буде адміністративне стягнення, тобто штраф.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Необхідність з’явитися до ТЦК

Військовозобов’язані громадяни мають зобов’язання з’являтися у територіальний центр комплектування на вимогу цієї організації.

Повідомлення про необхідність з’явитися до ТЦК здійснюється, зокрема, у вигляді повісток.

З’явитися у ТЦК потрібно, наприклад, для уточнення військово-облікових даних чи проходження військово-лікарської комісії.

Покарання за неявку в територіальний центр комплектування

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що чекає на військовозобов’язаного громадянина, якщо він проігнорує повістку і не з’явиться до територіального центру комплектування.

"У такому випадку передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210-1 КУпАП. Сума штрафу становить від 17 тисяч до 25 500 гривень", — підкреслив юрист.

Надалі сума штрафу може і подвоїтися, а громадянина оголосять у розшук і застосують інші санкції.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна не з’явитися до ТЦК із поважних причин.

Додамо, ми повідомляли про те, які причини неявки до ТЦК вважаються поважними згідно із законодавством.

штраф повістки ТЦК та СП військовозобов'язані правопорушення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації